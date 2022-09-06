ممنوعات وهواتف متنقلة داخل السجن المركزي

وطن النهار

تمكن رجال أمن السجون بالتعاون مع رجال القوات الخاصة خلال حملة تفتيشية مفاجئة في سجن المركزي من ضبط العديد من الممنوعات والهواتف النقالة وتمت احالتها الى الجهات المختصة.

وذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان الحملات التفتيشية في المؤسسات الإصلاحية لإدارة أمن السجون بقيادة الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص والوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله سفاح الملا، بالتعاون مع قوات الأمن الخاصة أسفرت عن ضبط العديد من الممنوعات والهواتف النقالة مخبأة بطريقة سرية وتمت احالة المضبوطات الى جهات الاختصاص وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

من جهة اخرى، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من أقراص الليريكا جاهزة للبيع بقصد الاتجار، الأول في منطقة المرقاب والثاني في منطقة الشعب البحري، وتمت إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

