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ممنوعات وهواتف متنقلة داخل السجن المركزي

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 06 سبتمبر 2022

تمكن رجال أمن السجون بالتعاون مع رجال القوات الخاصة خلال حملة تفتيشية مفاجئة في سجن المركزي من ضبط العديد من الممنوعات والهواتف النقالة وتمت احالتها الى الجهات المختصة.
وذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان الحملات التفتيشية في المؤسسات الإصلاحية لإدارة أمن السجون بقيادة الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص والوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله سفاح الملا، بالتعاون مع قوات الأمن الخاصة أسفرت عن ضبط العديد من الممنوعات والهواتف النقالة مخبأة بطريقة سرية وتمت احالة المضبوطات الى جهات الاختصاص وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
من جهة اخرى، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من أقراص الليريكا جاهزة للبيع بقصد الاتجار، الأول في منطقة المرقاب والثاني في منطقة الشعب البحري، وتمت إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.


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