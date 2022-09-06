برقيات التهاني تتواصل مشيدة برسالة «النهار» الإعلامية

وطن النهار

لاتزال باقات الزهور وبرقيات التهاني تنهال على مقر «النهار» في ذكرى صدورها، مشيدة بعطائها مثنية على خطها الوطني وسعيها لإقرار الحق في أمانة وصدق وشفافية.

ففي برقية بعث بها الى رئيس التحرير قال محافظ حولي علي الاصفر «يطيب لي ويسرني أن أعرب لكم عن خالص تهانينا القلبية بمناسبة الذكري السادسة عشرة على صدور جريدة «النهار» التي استطاعت بجدارة الحضور المشهود في الحياة الاعلامية فكان الصدق رائدها ترفع صوته وتذود عنه ومتابعة القضايا وطرح المعالجات ونشر الكلمة الصادقة فأصبحت معينا ثقافيا وفكريا ينهل منه قراؤها باختلاف اهتماماتهم وثقافاتهم.

ونحن اذ نشارككم فرحتكم بهذا المناسبة الطيبة نثمن جهودكم الاعلامية الفعالة على امتداد هذه الحقبة من عمر الجريدة ودورها المتميز في اداء رسالتها الاعلامية مع مزيد من الانجاز والعطاء لخدمة وطننا الغالي الكويت في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى وسيدي سمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم.

وقال القائم بأعمال سفارة اذربيجان فيدادي حسنوف في برقية الى رئيس التحرير «يطيب لي ان اتقدم الى سعادتكم الموقر بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 16 عاما على تأسيس جريدتكم الكريمة.

وانني واثق ان علاقات الصداقة والاخوة بين بلدينا سوف تتطور وتخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وانني انتهز هذه الفرصة لاعرب لسعادتكم والاسرة الكريمة عن اطيب تمنياتي بالصحة والسعادة والتوفيق في عملكم الدؤوب.

من جهتها، أبرقت اشواق المضف الرئيس التنفيذي لـ damec قائلة: يسرني ان اتقدم لشخصكم الكريم بأجمل التهاني واصدق التبريكات بمناسبة مرور ستة عشر عاما على صدور العدد الاول من جريدة «النهار» التي استطاعت بفضل جهود القائمين عليها ان تكون دعامة من دعائم الاعلام الكويتي المقروء ومنبرا حرا للتعريف بقضايا الوطن وان تشغل حيزا مهما بين اوساط القراء على جميع مستوياتهم الثقافية.

داعية المولى عز وجل ان يعينكم على اداء مهامكم على اكمل وجه بما يخدم مصلحة البلاد، مع تمنياتنا لكم بمزيد من التقدم بمستوى الاداء لتقديم افضل ما لديكم من سبل ترتقي بالاعلام الكويتي القائم بسواعدكم وان يحفظ وطننا الحبيب تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.

