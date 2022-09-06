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لجنة العاصمة تدرس تخصيص مبنى مخفر الشويخ لهيئة البيئة

فايز الزعل
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الثلاثاء 06 سبتمبر 2022

أبدت لجنة العاصمة في المجلس البلدي عدم موافقتها على الكتاب المقدم من معهد الدراسات المصرفية بشأن تخصيص جزء من المبنى لخدمة الموظفين المتدربين.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة فهد العبد الجادر على طلب وزارة الشؤون تخصيص موقع فرع بنك في منطقة العديلية قطعة رقم 4، فيما أبقت على الجدول طلب تخصيص موقع لبيت الزكاة ضمن حدود مركز ضاحية الخالدية، لحين دعوة بيت الزكاة ووزارة الشؤون و بلدية محافظة العاصمة .
وأحالت طلب شركة جوهرة دسمان العقارية بشأن القرار الصادر بالموافقة على طلبات خاصة لمشروع «BOT» بين السادة وزارة المالية وشركة جوهرة دسمان العقارية مع تحفظ الأعضاء اسماعيل بهبهاني وناصر الجدعان، كما أحالت طلب ترخيص حضانة لأحد المواطنين. وأبقت اللجنة على طلب الهيئة العامة للبيئة تخصيص موقع مبنى مخفر الشويخ سابقا في منطقة الشويخ الثالثة ضمن القطعة «ج» كمركز مراقبة لها لحين دعوة الهيئة العامة للبيئة ، فيما رفضت الكتاب المقدم من أحد المواطنين بشأن طلب مد الشارع التخديمي الموازي للشارع رقم 85 في منطقة الشامية قطعة رقم 8 للوصول للفيلا بالقسيمة رقم 85 من جهة طريق الدائري الثاني .


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