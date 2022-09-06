إزالة 45 مظلة مخالفة في طريق المطار

وطن النهار

قام الفريق الرقابي بقسم إزالة المخالفات في فرع بلدية محافظة العاصمة بتنفيذ إزالة لـ 45 مظلة مخالفة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في منطقة الشويخ الصناعية.

وأكد رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية المحافظة عبدالله جابر أن المظلات غير المرخصة التي تمت إزالتها جاءت في إطار الجهود الذي يبذلها الفريق الرقابي بفرع بلدية المحافظة لإزالة التعديات كافة على أملاك الدولة التي يتم رصدها من خلال الكشف الميداني للفريق أو بلاغات تتمثل في إقامة المظلات وأعمدة حديد وحواجز وصبات أسمنتية وأسوار زراعية وديوانيات واستغلال مساحات بغير وجه حق بدون ترخيص من قبل البلدية. وأشار إلى مواصلة الفرق الرقابية لجولاتها الميدانية في جميع المناطق لرصد جميع المخالفات، مؤكدا بأنهم لن يدخروا جهدا في رصد ومتابعة المخالفين للشروط واللوائح والأنظمة المعمول بها في البلدية للحد من كافة المظاهر السلبية سواء كانت مخالفات لمحلات أو تعديات صريحه باستغلال مساحات على أملاك الدولة.

