العقاب يطالب بإقرار بدلات الوظائف الهندسية

وطن النهار

طالب نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت صباح العقاب، ديوان الخدمة المدنية، بسرعة إنصاف العاملين في الوظائف ذات الطابع الهندسي في بلدية الكويت، من خلال تحقيق المطالب العمالية العادلة والمتمثلة في إدراج المكافأة التشجيعية لهم على قرار مجلس الخدمة المدنية السابق رقم 17 لسنة 2012 نظراً لاستخدامهم لوسائل النقل الخاصة بهم أثناء تأدية واجباتهم الوظيفية، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم، وكذلك إدراج بدل الموقع ضمن المخصصات المالية لهم. وذكر، أن العاملين في الوظائف ذات الطابع الهندسي في بلدية الكويت يعدون من الكفاءات الوطنية الذين يؤدون واجبهم الوطني والوظيفي بإخلاص وأمانة ويشاركون في النهضة التنموية والعمرانية وأداء الخدمات الضرورية والحيوية للوطن وللمواطنين، وهي أعمال جليلة وشاقة ويتحملون الكثير من المخاطر والتعرض للعديد من الصعاب، مثلهم في ذلك مثل قرنائهم وزملائهم الآخرين في مختلف الوزارات.