ارتفاع «تسلسلي» في أعداد المرشحات للانتخابات

وطن النهار

واصلت ادارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الثامن من ايام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 المقرر عقدها في التاسع والعشرين من سبتمبر المقبل استقبالها للمرشحين والمرشحات حيث تقدم 23 مرشحاً بينهم امرأتان في ثامن ايام التسجيل لـمجلس الأمة 2022 ليكون اجمالي عدد المرشحين 342 مرشحاً ومرشحة.. وتنازل 3.

وقال مرشح الدائرة الرابعة خالد الشليمي: ان هناك لغة التفاؤل والأمل للمرحلة المقبلة بعد الاجراءات التي تمت على ارض الواقع من القيادة السياسية والتي تتعلق في الشق السياسي.

واضاف الشليمي: «ان بعض المبادرات شكلية من الحكومة ولن اعطي صك براءة او حصانة لأي حكومة مو الحكومات التي تعودنا منها على الفساد»، مردفا ان على الحكومة ان تحتمي وراء انجازاتها وليس وراء تغريدات مغردين.

واشار الى انه منذ عام 2013 وحتى اليوم اقرت الحكومات والمجالس السابقة 190 قانونا فماذا استفاد المواطن من هذه القوانين اذ ان المستفيد الاكبر هو القطاع الخاص وشركات التجار، داعيا الحكومة الحالية ان تكون على قدر المسؤولية وحجم الامر الملقى على عاتقها.

وبدوره اكد مرشح الدائرة الأولى باسل البحراني، نحتاج في المرحلة المقبلة الى التغيير وحسن الاختيار حتى يتماشى المجلس المقبل مع الاصلاحات السياسية التي تقوم بها الحكومة الحالية.

ودعا رئيس الوزراء المقبل الى اختيار وزراء اصلاحيين فاعلين وتقديم برنامج عمل حكومي اصلاحي مرتبط بمدة زمنية محددة لأن الاصلاحات ليست كلمات او شعارات.

ومن جهته تمنى مرشح الدائرة الرابعة النائب والوزير السابق محمد عبيد الراجحي، على من يحالفهم الحظ والفوز في الانتخابات المقبلة ان يضعوا خطاب سمو الأمير نصب اعينهم في تحقيق ارضية للتعاون بين الحكومة والمجلس لتحقيق الانجاز وتطلعات الشعب الكويتي.

واضاف رفضنا التجاوز على الدستور واعتصمنا مع النواب خارج المجلس وبعد دعوة سمو الامير للحوار استجبنا لندائه وشاركنا في الحكومة

وبدوره قال مرشح الدائرة الرابعة عبدالعزيز العوضي: «أهم القضايا التي احملها وتهمني كثيرا القضية الاسكانية»، مطالبا بايقاف احتكار الأراضي من قبل شركات.

وأضاف: «لدي العديد من الخطط، وترشحت لتغيير الوضع والمساهمة في العهد الجديد الذي يهدف الى تغيير المشهد السياسي».

ومن جانبها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة عنود العنزي: «ترشحت في استحقاقات سابقة في الدائرة الخامسة وفضلت ان اترشح هذه المرة في الدائرة الثالثة رغبة في التغيير»، مؤكدة انها تمثل المرأة الكويتية المثقفة والعاملة في القطاع الخاص.

وأوضحت «ترشحي بغرض النهوض بالاقتصاد الكويتي ليتوافق مع الدول المجاورة، وأركز في برنامجي على الحريات فلا قيود على المواطن ما عدا ما يفرضه الدين والقانون».

وأشارت الى ان «من المحاور التي احملها رفع المستوى المعيشي لأننا لا نعيش برفاهية»، مؤكدة «لست مدعومة ولا انتمي الى اي حزب، فأنا مستقلة وهمي الكويت».

وبدوره وصف مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن يوسف الشمري البرنامج الانتخابي للمرشح بأنه حشو انتخابي وبدعة سياسية ابتدعها السياسيون الذين عقدوا مع السياسية عقدا عرفيا مشددا على ضرورة تبني قضايا الأسر الكويتية ومنها القضية السكنية وتحديدا البناء العمودي في شمال غرب الصليبيخات وجابر الأحمد.

وقال الشمري عقب تقديم اوراق ترشحه صباح امس في دائرة الانتخابات ان فكرة هذا البناء جيدة لكن التطبيق سيئ، مبينا ان اهالي شمال غرب الصليبيخات اصبحوا الحلقة الأضعف بتجربة افشلتها وزارة الاسكان.

ووعد الشمري بالعمل على فك الارتباط بين وزارة الاسكان وبنك الائتمان موضحا ان القيمة الانشائية للشقة اعلى بكثير من الوحدة السكنية حيث تقدر 70 الف دينار.

ومن جهته قال مرشح الدائرة الرابعة نايف السور، «ترشحت وسط اجواء تفاؤلية وايجابية تلمسناها من المواطنين خلال زياراتنا لهم»، مردفا «نحن مقبلون على انتخابات تاريخية وعهد جديد وخارطة طريق جديدة والكل متفائل في الكويت الجديدة وعهد جديد يحقق تطلعات هذا الشعب الحر».

وأضاف ان «الاولويات تتمثل في عجلة التنمية على راس برامجنا الانتخابية والقضية الاسكانية التي تهم الأسر الكويتية وقضية الكويتيين البدون المظلومين التي يجب ان يتبناها الاعضاء المقبلون لان هذه الفئة مظلومة ويجب ان يحل هذه القضية خاصة ان الاغلب مستحق ومنهم اناس ضحوا واستشهدوا لأجل البلد وهناك مهندسون ودكاترة»، معتبرا ان الكل متسارع لخدمة البلد وهذا يبشر بالخير.

ومن جانبها قالت مرشحة الدائرة الثالثة الدكتورة جنان الحربي، ترشحت بناء على رغبة وطنية مؤمنة بأن الكويت تستحق الافضل بعد ان عانى الشعب كثيرا ماديا ومعنويا واجتماعيا بسبب تفشي الفساد في معظم مؤسسات الدولة.

وأضافت، «بناء على كلمة سمو ولي العهد وهو تعديل المسار فوجب الاصلاح السياسي الذي بدأه سمو الشيخ احمد النواف في اجراءات تبعث على التفاؤل في تطبيق القوانين».

وأشارت الى ان تحمل العديد المشاريع في جدولها الانتخابي والتي تخدم التنمية والامن الغذائي، مؤكدة اهمية فتح ملف الفساد التعليمي الذي يحتوي الكثير من القضايا مثل التعيينات البراشوتية والترقيات بالمحاباة والشهادات المشبوهة، معتبرة ان اي شخص يقوم بشراء شهادة ويتمتع بمزاياها هذا لن يقوم باعطاء اي قرار للدولة، مشددة ان التنمية مشروطة باصلاح التعليم.

ومن جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة سعد مطلق الدوسري ان الخطاب السامي يشير الى عهد جديد يتطلب منا ان يكون لنا نهج جديد للتعامل مع الملفات من خلال خطوط متوازية.

وبين ان اولى الخطوط في عودة المهجرين والجناسي وقانون المسيء الذي حرم البعض من ممارسة حقهم السياسي، مشددا ان هذه الامور يجب ان تكون بعيدة عن اي تجاذب سياسي وبرعاية ابوية سامية، داعيا الناخبين الى حسن الاختيار في الانتخابات المقبلة.

