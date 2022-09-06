السفارة الباكستانية: شكراً للكويت على مساعداتها لمنكوبي الفيضانات في بلادنا

وطن النهار

قدمت باكستان على لسان السكرتير الثالث في سفارتها في البلاد عظيم التقدير والامتنان للكويت وعلى رأسها سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد ونائب الامير ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد، والحكومة والجمعيات الخيرية على تقديم يد المساعدة لباكستان وشعبها من خلال مساعدات الاغاثة والغذاء والمأوى ومختلف انواع الاعانات بما فيها مياه الشرب جراء كارثة الفياضانات التي تعيشها باكستان حاليا.

جاء ذلك في تصريح للسكرتير الثالث في السفارة تحريم الياس ضمن مؤتمر صحافي عقد امس في مبنى الشيخ صباح الاحمد للامم المتحدة في الكويت بحضور ممثلين عن مكتب المنظمة لتنسيق الشؤون الانسانية في الكويت نور القطان ومدير برنامج الاغذية العالمي في الامم المتحدة عمر العيسى وممثل المنظمة الدولية للهجرة مازن ابو الحسن ومسؤولة العلاقات الخارجية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدولة الكويت حيث تناول المؤتمر الجهود الدولية لمساعدة باكستان لمواجهة كوارث الفياضانات ومعالجة القضايا الانسانية الناتجة عنها.

وبدأ المؤتمر بمداخلة للقطان اوضحت فيها ان باكستان من بين الدول العشر الاكثر تضررا من الظواهر الجوية المتطرفة وهطول الامطار يساوي ما يقارب 3 اضعاف المعدل الوطني خلال 30 عاما، حيث طالت الاضرار 33 مليون شخص ونزوح حوالي 632 الفا الى مخيمات الاغاثة ومقتل اكثر من 1300 شخص واصابة 12700 شخص. ولفتت الى ان الامم المتحدة اطلقت مع حكومة باكستان في 30 اغسطس الماضي نداء عاجلا بقيمة 160 مليون دولار للمساعدة على التعامل مع هذه الفيضانات المدمرة وتوفير الاغاثة الطارئة لـ 5.2 ملايين من الاشخاص الاكثر ضعفا في باكستان. من جانبها اوضحت ممثلة السفارة الباكستانية تحريم الياس حجم الاضرار التي لحقت ببلادها سواء في البنية التحتية حيث غطت الفيضانات ثلث مساحة باكستان وادت الى تدمير 5.500 كم من الطرقات بالكامل وشلت الحركة مشيرة الى ان هذه الازمة ادت الى نفوق اكثر من 700 الف رأس ماشية و2 مليون فدان من المحاصيل الزراعية بالاضافة الى الخسائر في قطاع الاتصالات فضلا عن الخسائر البشرية من قتلى وجرحى ونزوح في اشارة الى ما ذكرته القطان في مداخلتها.

وتطرقت الى الجهود التي تبذلها حكومة بلادها للحد من الكارثة بكل الوسائل الممكنة داخليا وخارجيا من خلال الامم المتحدة ومساعدة الدول الصديقة ومنها الكويت.

واوضحت ان الكويت كانت الدولة الأولى التي دعمت باكستان، مشيرة الى ان هناك تضافر للجهود الحكومية والجمعيات الخيرية من خلال اقامة حملات تضامنية مع الشعب الباكستاني كما ان هناك من ممثلي الجمعيات زار باكستان والبعض منها زار السفارة للاستفسار عن كيفية ارسال المساعدات للمتضررين. ومن جهته قال مدير برنامج الاغذية العالمي في الكويت عمر العيسى ان البرنامج سوف يوفر منحا غذائية لـ31 الف طفل و28 الف امرأة من الحوامل والمرضعات مع الاطعمة المغذية المخصصة للوقاية من سوء التغذية كما سيتم التركيز والمساهدة الفورية لاغاثة الفئات الاكثر تضررا حيث يخطط البرنامج لتنفيذ انشطة الانعاش حتى اوائل عام 2023 للمساعدة في استعادة البنية التحتية وسبل العيش.

وتضمن البرنامج مداخلات من ممثل منظمة الصحة العالمية في باكستان د. مهبيلا باثيلا حيث تطرق الى اخر المستجدات على الساحة الباكستانية وجهود المنظمة للحد من التأثيرات الصحية على الباكستانيين. اما منسق برنامج اول «طوارئ» للمنظمة الدولية للهجرة الدولية في باكستان فينسنت ماتو فتحدث في مداخلته عن الجهود التي تبذلها المنظمة لمساعدة المتضررين والنازحين.

واعربت مديرة العلاقات الخارجية في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت عن شكرها للحكومة الكويتية والجمعيات الخيرية على استجابتنا السريعة لدعم المتضررين في باكستان، موضحة ان المفوضية قامت حتى نهاية شهر اغسطس الماضي بتوزيع اكثر من 71000 قطعة من مواد الاغاثة الطارئة بما في ذلك 15 الف خيمة والاف من البطانيات وحصائر النوم ومستلزمات النظافة الشخصية والأدوات البلاستيكية. ودعت ما وصفته بالشركات من الدول والحكومات والشركاء لتعزيز الاستجابة الانسانية لمساعدة المتضررين الاكثر ضعفا في باكستان.

