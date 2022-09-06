الأنصاري: الثقافة ترسّخ مفاهيم الوعي والمعرفة

وطن النهار

استأنف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب العمل على انجاز استراتيجيته للفترة الزمنية 2023-2028، حيث من المتوقع ان يتم اطلاقها خلال الفترة القريبة القادمة. وفي تصريح صادر عن المجلس اكد د. عيسى الأنصاري الأمين العام بالتكليف ان الثقافة في الكويت احد مصادر المعرفة والوعي وتكمن اهميتها في ترسيخ المفاهيم ونشر القيم والترويج للأنماط السلوكية، حيث تستمد اصالتها من موروثها الحضاري وخصوصيتها الاجتماعية فهي تتميز بطابعها العصري ومواكبة التحديث وانفتاحها على الثقافات المتعددة، وتعيش في واحة من الديموقراطية وهامش من الحرية تمنحها ميزة تنافسية في الساحة الاقليمية والعربية، كما ان الدبلوماسية الانسانية منحت الثقافة في الكويت صورة ذهنية في الريادة الدولية ومكانة رمزية على الصعيد العالمي».

وحول استراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اكد د. الأنصاري «أنها ترجمة عمليه لرؤية «كويت جديدة 2035»، وهي تتقاطع مع خطة الدولة الانمائية خلال السنوات الخمس القادمة التي تتماشى مع اهداف التنمية المستدامة. وسيتم من الانتهاء من مسودة الخطة في نهاية سبتمبر الحالي». وأشار ان استراتيجية المجلس عمل تشاركي بادرت اليه جميع قطاعات المجلس معتمداً المنهج العلمي وتبني رؤية توافقية تعبر عن جميع الأطراف المعنية بالثقافة والفنون والآداب.

