السفير الديحاني: مشاركة الكويت في معرض عمَّان للكتاب تجسيد للعلاقات المتميزة

وطن النهار

قال سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني: ان معرض عمان الدولي للكتاب الـ21 يعد «تظاهرة ثقافية وأدبية كبيرة» ومنصة لدور النشر العربية.

جاء ذلك في تصريح ادلى به السفير الديحاني لـ«كونا» عقب زيارته المعرض وحضوره ندوة «أثر اسماعيل فهد اسماعيل في الرواية العربية» المقامة على هامش البرنامج الثقافي الكويتي في المعرض الذي تشارك الكويت فيه باعتبارها «ضيف الشرف».

وأضاف ان مشاركة الكويت بالمعرض تجسد الاهتمام الكويتي بالثقافة وارتباطها التاريخي في المشاركات الدولية والاقليمية الثقافية والأدبية.

وذكر ان «ما رأيناه من تنظيم وانجاز رائع يدل على العمل الكبير الذي قامت به وزارة الثقافة الأردنية لاقامة هذا المعرض الرائع» مشيدا باقبال الجمهور الأردني على المعرض، وأعرب عن سعادته بمشاركة دور النشر الكويتية بشقيها الحكومي والخاص في معرض عمان الدولي للكتاب «ما يعكس عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين».

وأكد ان دور النشر الكويتية تحرص دائما على المشاركة في المعرض نتيجة الاقبال الكبير على المؤلفات والاصدارات الكويتية التي تزخر بالعديد من الموضوعات التي تهم القارئ العربي. واستعرض الدكتور فهد الهندال في الندوة مسيرة اسماعيل فهد اسماعيل قائلا ان «المطلع على العالم القصصي» له سيجد «ذلك الامتداد السردي لنصوصه بما يطابق الحضور الانساني في رسم ملامح الشخصية لديه وعوالمها الداخلية ومعالمها الخارجية».

وأضاف ان «تشظي الانسان في المجاميع القصصية للأديب اسماعيل فهد اسماعيل جاءت على مستوى الحدث الشخصية المكان والزمن وهي كفيلة لكي تحول عملا قصصيا منها لعمل روائي متكامل ولاسماعيل تجربة تحويل نص قصصي الى رواية وهي «مسك» الصادرة عام 2009». وتشارك الكويت في معرض عمان الدولي للكتاب الـ 21 كضيف شرف وتسلط في جناحها بالمعرض الضوء على عدد من مبادراتها الثقافية المتميزة بهدف تعريف الجمهور بأهدافها الثقافية المتنوعة.

