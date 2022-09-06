السبيعي: تاريخ الكويت مشرِّف في مجال العمل الخيري

وطن النهار

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بالانابة مسلم السبيعي ان للكويت تاريخا مشرفا في مجال العمل الخيري وبصمات واضحة حول العالم تشهد لها المجتمعات الدولية جعلت من الكويت محطة خير وسلام وموطنا للانسانية وقال السبيعي في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري الذي يصادف 5 من سبتمبر من كل عام: ان الكويت ساهمت برفع المعاناة عن الفقراء والمنكوبين في مختلف بقاع العالم لافتا الى ان العمل الخيري متأصل في الكويت ويعني لها الكثير ويعد جزاً لا يتجزأ من مسيرتها العطرة. وأشار الى انه في مثل هذا اليوم 5 سبتمبر سعت الأمم المتحدة الى ترسيخ مبدأ التعاون والتضامن العالمي لتعزيز العمل الخيري الذي حثت عليه جميع الأديان ليكون حافزا للمنظمات والحكومات والأشخاص على مساعدة الآخرين وتقديم الأنشطة الخيرية لتكون اهم المسؤوليات في جدول اعمالها، وذلك لمواجهة كل صور الفقر ومسمياته وتحدياته.