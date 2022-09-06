«الكويتية للإغاثة» أطلقت فزعة لمساعدة باكستان

وطن النهار

أعلنت الجمعية الكويتية للاغاثة امس الاثنين اطلاق حملة «فزعة لباكستان» لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الباكستاني المتضرر جراء الفيضانات وعمليات النزوح. وقال رئيس الجمعية ابراهيم الصالح لـ«كونا» ان هذه الحملة التي تستمر 3 ايام تهدف الى تقديم المساعدات لآلاف المتضررين من الشعب الباكستاني وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية و27 جمعية خيرية. وأضاف الصالح ان الحملة تأتي مواصلة لدور الكويت الانساني في اغاثة المنكوبين حول العالم داعيا الجميع الى المشاركة باغاثة الشعب الباكستاني الشقيق. من جهته قال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي حمد المشعان لـ«كونا» ان هذه الحملة جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزراء بتكليف وزارة الخارجية لايصال المعونات الى باكستان. وأوضح المشعان ان هذه الحملة تأتي لتلبية نداء الحكومة الباكستانية جراء الدمار الذي احدثته الفيضانات والأمطار بالكثير من الأقاليم في 24 اغسطس الماضي مشيرا الى ان الحكومة الباكستانية اعلنت حالة الطوارئ في 11 من الشهر ذاته. وأكد ان الاستجابة جاءت انطلاقا من الحس الانساني الذي جبل عليه الشعب الكويتي لدعم الشعوب الشقيقة والصديقة، مشيرا الى عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع دولة الكويت مع جمهورية باكستان الصديقة حكومة وشعبا.