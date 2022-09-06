«أوبك+»: خفض الإنتاج 100 ألف برميل يومياً في أكتوبر

مال وأعمال

قرر تحالف «أوبك+»، خفض إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا، في شهر أكتوبر المقبل، والعودة إلى مستويات إنتاج شهر أغسطس.

وهذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها مجموعة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفائها، خفض الإنتاج، في أكثر من عام.

وأكّد بيان للمجموعة أن الاجتماع الوزاري لأوبك+ أكد التأثير السلبي للتذبذب وانخفاض السيولة على سوق البترول في الوقت الراهن، والحاجة إلى دعم استقرار السوق وكفاءة تعاملاتها، مشيرا إلى أن التذبذب الشديد وحالة عدم اليقين المتزايدة يتطلبان تقييماً مستمراً لظروف السوق، والاستعداد لإجراء تعديل فوري لمستويات الإنتاج بطرقٍ مختلفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وأكّدت المجموعة أن لديها من الالتزام والمرونة والوسائل، ما يمكنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد السوق، ضمن إطار الآليات الحالية لإعلان التعاون.

يأتي هذا فيما ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة د. محمد الفارس وفد الكويت المشارك في الاجتماع الرابع والاربعين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) في تحالف أوبك بلس، وكذلك الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثين لتحالف أوبك بلس،، وذلك عبر تقنية الاتصال، بحضور محافظ الكويت لدى منظمة أوبك محمد الشطي والممثل الوطني للكويت لدى منظمة أوبك الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.

وقال الوزير الفارس وفق بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، أن تحالف أوبك بلس من خلال اجتماعاتها الشهرية الدورية تصل الى أفضل السبل للحفاظ على استقرار ميزان العرض والطلب في السوق النفطية العالمية وفق رؤية شاملة لكافة الدول تتماشى مع فهم دقيق لاحتياجات الاسواق النفطية وحجم الامدادات.

وأشار الى أن قرارات أوبك بلس التوافقية بين الأعضاء تصب دائما في مصلحة الأسواق وتضمن أمن الامدادات في السوق.

وشدد على أن الكويت تدعم جميع الجهود الرامية إلى حماية استقرار السوق من التقلبات الأخيرة التي تهدد بتقويض الوظائف الأساسية للسوق، حيث أن انفصام السوق الفورية عن الأسواق الآجلة لا يسمح بتحقق فاعليه استخدام الآليات والقدرة على التحوط بكفاءة وحسن اداره المخاطر.

واكد الفارس ان «أوبك بلس» لديها من المرونة ضمن اتفاق اعلان التعاون للتعامل مع التحديات المختلفة وقد اثبتت ذلك خلال الأعوام 2020 و2021 في استعادة التوازن في السوق وتعافيها.

وأشاد الفارس بقرار أوبك بلس العودة بالحصص لشهر أكتوبر القادم الي مستوياتها السابقة خلال شهر أغسطس وذلك لان الزيادة بـ 100 ألف برميل يوميا كانت فقط لشهر سبتمبر 2022، وستكون الحصة المقررة لدوله الكويت 2.811 مليون برميل يوميا.

واختتم الوزير تصريحاته مؤكداً على أن أوبك بلس حازت على ثقة المنتجين والمستهلكين وجميع الاطراف المعنية باستقرار السوق النفطي العالمي وتوازنه.

