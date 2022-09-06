ساير الساير.. في ذمة الله

مال وأعمال

انتقل أمس الى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله ساير بدر الساير، أحد رجالات الكويت الذين ساهموا بنهضتها الاقتصادية والتجارية، حيث تولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة الساير القابضة.

كما شغل الراحل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة الساير الطبية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الفارابي للاستثمار، وعضو مجلس إدارة بنك الخليج.

وللساير -رحمه الله- بصمات كبيرة في تحقيق الكثير من الانجازات في كافة الأماكن التي تولى قيادتها على المستويين المالي والإداري، كما أنه ساهم في نهضة الاقتصاد الكويتي وتطوير قدراته، حيث أنه كان من المؤمنين بأهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق الاستدامة المالية للاقتصاد والمساهمة بقوة في تنفيذ استراتيجية الكويت على المدى البعيد، والمغفور له -بإذن الله- حاصل على شهادة هندسة الملاحة الجوية.

