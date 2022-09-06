التباين يسيطر على البورصة

مال وأعمال

تباينت المؤشرات الرئيسة للبورصة، أمس، في ختام التداولات ؛ تزامناً مع ارتفاع 8 قطاعات وعلى رأسها الرعاية الصحية. هبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.58%، وتراجع «العام» 0.41%، بينما ارتفع المؤشران الرئيسي بـ0.20%، والرئيس 50 بنحو 0.14%

سجلت البورصة تداولات بقيمة 27.96 مليون دينار، وزعت على 124.61 مليون سهم، بتنفيذ 8.71 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاع 8 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية بـ1.56%، بينما انخفض 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات بنسبة 1.45%، فيما استقر قطاعا منافع والتكنولوجيا. وعلى مستوى الأسهم، فقد تصدر «تحصيلات» القائمة الحمراء بـ 20%، بينما تقدم «أسمنت أبيض» الارتفاعات بنسبة 9.93%. وبشأن الأنشط تداولاً، تصدر سهم «جياد» المرتفع 7.59% الكميات بـ13.22 مليون سهم، بينما جاء «وطني» على رأس السيولة بقيمة 4.34 ملايين دينار.

تركيا.. التضخم لأعلى مستوياته

في 34 عاماً

أظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية أمس ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً عند 21?80 في المئة في أغسطس الماضي بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي.

وبحسب بيانات الهيئة فإن التضخم ارتفع على أساس سنوي خلال أغسطس إلى 21?80 في المئة ووصل معدل التضخم في أغسطس العام الماضي 19?25 في المئة.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك في تركيا التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار انطلاقاً من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة.

وذكرت الهيئة في بيان منفصل اليوم أن مؤشر أسعار المنتجين خلال أغسطس ارتفع بنسبة 41?2 في المئة على أساس شهري فيما ارتفع إلى 75?143 في المئة على أساس سنوي.

