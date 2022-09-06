«الأهلي» يروج لحساب الطالب +A

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تواجد ممثليه في حرم كل من جامعة الكويت والجامعة الدولية في الكويت، وذلك للترويج لحساب الطالب +A لدى الطلبة بالإضافة إلى التوعية بأهمية الثقافة المالية وتعزيز مفهوم الادخار بين الشباب.

تم تصميم حساب الطالب +A للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً، حيث يوفر لهم مجموعة مختارة من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم البنكية. يمنح الحساب باقة من الامتيازات والخدمات، من بينها الحصول على هدية نقدية بقيمة 50 د.ك عند تحويل المكافأة الطلابية، بالإضافة إلى فرصة الدخول في السحب على سيارة فيات. كما سيحصل عملاء حساب الطالب+A أيضا على بطاقة مسبقة الدفع مجانا، إلى جانب العرض الحصري من سينما فوكس VOX Cinemas «اشتر تذكرة واحصل على تذكرتين مجانا»، والعديد من العروض والخصومات الفريدة الأخرى التي تقدم بالتعاون مع علامات تجارية متعددة.

وفي هذا الصدد، قالت د. حنين الرميحي، مساعد مدير عام – إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي الكويتي: «يسرنا التواجد في مؤسسات أكاديمية بارزة كجامعة الكويت والجامعة الدولية في الكويت. الثقافة المالية هي مهارة حياتية مهمة ومفيدة، لذا رفع مستوى الوعي بها وبأهمية الادخار وسط جيل الشباب هو أمر مهم بالنسبة لنا، حيث تتماشى مع الاستيراتيجية العامة للبنك والتي تتمثل في تقديم خدمات مالية تناسب جميع فئات المجتمع من ضمنها الشباب» يستفيد عملاء حساب الطالب أيضا من الفائدة الشهرية التي تودع في حساباتهم، ولايوجد حد أدنى للرصيد الواجب توافره في الحساب، وكذلك لا رسوم مصرفية واجبة السداد، وهي مميزات أساسية بالنسبة للمدخرين الشباب الذين لا يتعدى دخلهم تلك المكافأة الطلابية. وللحصول على مزيد من المعلومات حول حساب الطالب A+، يمكن للعملاء زيارة الموقع الإلكتروني eahli.com أو التواصل معنا عن طريق خدمة العملاء «أهلا أهلي» من خلال الرقم 1899899.

