«الوطني» يوفر بطاقة «Visa Infinite» الوطني - مؤسسة البترول الكويتية الائتمانية

مال وأعمال

يحرص بنك الكويت الوطني على تلبية كل احتياجات عملائه وإثراء تجربتهم المصرفية، وفي هذا الإطار وفر البنك بطاقة Visa Infinite الوطني - مؤسسة البترول الكويتية الائتمانية والمخصصة لموظفي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

توفر البطاقة لحامليها من موظفي المؤسسة وشركاتها التابعة مزايا عديدة، حيث يحصلون على ضعف نقاط مايلز الوطني على قيمة مشترياتهم خلال أول 3 شهور، كما يمكنهم الحصول على 3 أشهر توصيل مجاني من خلال تطبيق ديليفرو.

وتجتمع مزايا متعددة في البطاقة التي توفر لحامليها: استرجاعا نقديا حتى 20% وخصومات على هيئة نقاط مكافآت الوطني لدى أكثر من 900 محل مشارك في برنامج مكافآت الوطني بما في ذلك الفنادق والمطاعم ودور السينما ومواقع التسوق العالمية الحصول لغايه 5 نقاط مايلز الوطني مقابل كل 1 دينار يتم إنفاقه محليا أو دوليا، استبدال نقاط مايلز الوطني لحجز تذاكر سفر على متن أكثر من 800 شركة طيران أو للإقامة في أكثر من 150000 فندق حول العالم، خدمات تأجير السيارات من أهم الوكالات العالمية، سحب 100% من الحد الائتماني المتوافر في البطاقة من خلال خدمة الوطني الهاتفية، خدمة الوطني عبر الإنترنت، برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، ولدى أجهزة السحب الآلي حول العالم. تغطية تأمين سفر لغاية 2.5 مليون دولار أميركي مجانا عند شراء تذاكر السفر باستخدام البطاقة، دخول مجاني إلى أكثر من 1000 قاعة انتظار في المطارات حول العالم مع ضيف واحد من خلال برنامج LoungeKey، خدمة المساعدة الشخصية «الكونسيرج» المتوافرة يوميا باستثناء أيام الجمعة والعطلات الرسمية وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، محمد العثمان: «نسعى في الوطني دائما إلى استمرار توفير المنتجات والخدمات المصرفية التي تسهم في تلبية احتياجات عملائنا وإثراء التجربة المصرفية التي يحصلون عليها».

وأضاف العثمان: «نعرف جيدا تفضيلات عملائنا والبطاقة تعكس حرصنا على تعظيم استفادتهم من الخدمات والعروض والمكافآت الاستثنائية التي تناسب تطلعاتهم واحتياجاتهم بدقة». وأشار العثمان إلى العلاقات الراسخة التي تربط الوطني بكبرى المؤسسات الرائدة في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة. وأكد العثمان التزام البنك بالتطوير المستمر لما تقدمه بطاقات الوطني الائتمانية بما يناسب نمط الحياة اليومية لكل عملاء البنك على اختلاف شرائحهم.

من جهته، قال أنكوش ديفاداسون، مدير عام Visa في دولة الكويت: «لقد عملنا بشكل مكثف مع شريكنا في الكويت - بنك الكويت الوطني من أجل تصميم منتج حصري يلبي احتياجات موظفي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

