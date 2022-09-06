«KIB» يسهم في التوعية بالخدمات المقدمة لذوي الهمم

مال وأعمال

في إطار برنامجه الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، وضمن مبادراته التوعوية نحو تحقيق أهداف نشر الثقافة المالية

والمصرفية، ضمن الحملة المصرفية الوطنية: «لنكن على دراية»، أشار بنك الكويت الدولي KIB إلى مجموعة الخدمات التي يوفرها لشريحة العملاء من ذوي الهمم، ليضمن

لهم تذليل جميع العقبات التي تحول دون حصولهم على أرقى مستوى من الخدمات المصرفية، وذلك تأكيدا للالتزام بالتعليمات الخاصة بالخدمات التي تقدمها البنوك لشريحة العملاء من ذوي الهمم، والتي تضمنت مجموعة من المبادئ والممارسات،

بما يتيح لهذه الشريحة الاستفادة القصوى من المنتجات المصرفية.

وفي هذه المناسبة، قال مساعد مدير وحدة جودة الخدمة محمد عادل دشتي: «يولي KIB أهمية خاصة لشريحة العملاء من ذوي الهمم.

كما تأتي شريحتهم ضمن الشرائح المحورية والأساسية لدى KIB، لذلك، حرص البنك على توفير جميع الوسائل الكفيلة بحصول ذوي الهمم على أفضل الخدمات المصرفية التي تُقدم لبقية العملاء، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية والتمويل

وغيرها دون زيادة أي أعباء عليهم، من أرباح أو رسوم وغيرها من تكاليف إضافية، كما بادر البنك بتهيئة كافة السبل لتمكينهم من

زيارة فروعه والتعامل فيها بكل راحة وسهولة».

واضاف دشتي أن KIB قد قام بتخصيص عدد من أفرعه لتقديم جميع خدماته المصرفية لذوي الهمم بما يتناسب مع متطلباتهم ونمط حياتهم، وتشمل تلك الفروع كلا من الفرع الرئيسي، وفرع الزهراء، والفروانية، والفنطاس، وسعد العبدالله، والأحمدي.

كما بيّن أن البنك يوفر لهم في تلك الفروع مواقف سيارات خاصة وملائمة لهم، ومنحدرات ومصاعد مريحة تسهل لمستخدمي المقاعد المتحركة من الدخول والخروج إلى الفرع،

واستخدام أجهزة السحب الآلي، وغيرها من المرافق، لافتاً إلى احتواء هذه الفروع أيضاً على عدد من المقاعد المتحركة الإضافية لخدمة عملائه

من ذوي الهمم، كما يوجد جهاز سحب آلي واحد على الأقل في الفرع يقدم الخدمات المصرفية بما يتناسب مع احتياجاتهم، مع الحصول على كامل الخصوصية عن طريق غرفة زجاجية تفتح بالبطاقة.

أما عن خدمة العملاء الشخصية، أكد دشتي حرص فريق KIB المستمر على تقديم كافة المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات بوسيلة تلائم احتياجات كل فرد من ذوي الهمم، مشيرا إلى توفير موظف

يتقن لغة الإشارة لإجراء معاملاتهم وتعريفهم بخدمات البنك ومزايا منتجاته، فضلاً عن توفير نماذج خاصة بفتح الحساب والعقود والمعاملات المالية مطبوعة على طريقة «برايل»، بالإضافة إلى تخصيص خدمة خزائن الأمانات تكون مريحة وملائمة للاستخدام من حيث موقعها وسهولة الوصول إليها.

وهنا تجدر الإشارة إلى إيمان البنك المطلق بأهمية نشر الوعي بتوفير الخدمات والمنتجات المصرفية بما يلبي احتياجات شريحة ذوي الهمم، ضمن إطار سعيه نحو

تبني المبادرات المتنوعة في دعم حملة «لنكن على دراية»، لما حققته من شمول وانتشار ونجاح على نطاق واسع، لتصبح الآن من أهم القنوات الترويجية والتعريفية، والتي يمكنها أن ترفع من أداء برامج KIB المجتمعية المرتبطة بنشر الثقافة المصرفية والمالية».

