loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

شتاء أوروبي.. «غاضب»


عشية الشتاء.. «غضب» الرأي العام يتصاعد على حكومات أوروبا مع مرور أكثر من نصف عام على بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير المنصرم، تتصاعد وتيرة ارتدادات زلزالها داخل بلدان الاتحاد الأوروبي التي تعيش أزمة حادة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا جراء تلك الحرب، والتي تعتبر الأكثر تأثرا بها لعوامل جيوسياسية واقتصادية ضاغطة. ويرى مراقبون أن ارتفاع كلفة الوقوف الأوروبي بجانب كييف باتت دافعا لحدوث تحولات في أوساط الرأي العام حيال مواقف الحكومات الأوروبية، وانتقاد تقديمها الدعم والتسليح لأوكرانيا وهو ما يتسبب بمضاعفة تداعيات الحرب على الأوروبيين واثقال كاهلهم اقتصاديا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة