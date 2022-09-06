شتاء أوروبي.. «غاضب»

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عشية الشتاء.. «غضب» الرأي العام يتصاعد على حكومات أوروبا مع مرور أكثر من نصف عام على بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير المنصرم، تتصاعد وتيرة ارتدادات زلزالها داخل بلدان الاتحاد الأوروبي التي تعيش أزمة حادة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا جراء تلك الحرب، والتي تعتبر الأكثر تأثرا بها لعوامل جيوسياسية واقتصادية ضاغطة. ويرى مراقبون أن ارتفاع كلفة الوقوف الأوروبي بجانب كييف باتت دافعا لحدوث تحولات في أوساط الرأي العام حيال مواقف الحكومات الأوروبية، وانتقاد تقديمها الدعم والتسليح لأوكرانيا وهو ما يتسبب بمضاعفة تداعيات الحرب على الأوروبيين واثقال كاهلهم اقتصاديا.