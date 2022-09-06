اليورو غرق تحت أنظار الدولار.. وبورصات أوروبا تعاني

مال وأعمال

هبط سعر اليورو دون 0.99 دولار، ما يعد الادنى منذ 20عاماً، في ظل الغموض المحيط بآفاق الاقتصاد الأوروبي بعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية، وقف إمدادات الغاز تماماً عبر خط أنابيب نورد ستريم. وتراجع اليورو بنسبة 0.70% إلى 0.9884 دولار (في الساعة 5.35 ت غ)، وهو أدنى مستوى يسجله منذ ديسمبر 2002، مواصلاً منحاه التنازلي المستمر منذ مطلع السنة مقابل العملة الأميركية. وأعلنت غازبروم أن إمدادات الغاز عبر نورد ستريم التي كان من المقرر استئنافها السبت بعد عملية صيانة، ستتوقف «بالكامل» إلى حين إصلاح توربين في خط الأنابيب الأساسي لتموين أوروبا، فيما اعتبرت شركة سيمنز إينرجي المصنعة للتوربين هذا التوقف غير مبرر من الناحية الفنية. وبعدما قارب سعر الغاز الطبيعي

الأوروبي في 26 أغسطس حده الأقصى التاريخي البالغ 345 يورو للميغاوات ساعة المسجل في مارس في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، تراجع الأسبوع الماضي بأكثر من الثلث.

وهوى الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ عام 1985، مع توقعات بأن يُسجل أسوأ موجة هبوط له منذ أكثر من 200 سنة، فضلاً عن أنه سجل الشهر الماضي أكبر انخفاض منذ التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، أي منذ منتصف العام 2016.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية في تقرير، أن المستثمرين يتحدثون عن «احتمالات متزايدة بأن

ينخفض الجنيه إلى ما دون مستوى الدولار الأميركي، وهو أمر لم يحدث في تاريخ تداولهم الذي يزيد على 200 عام.

وانخفض الجنيه الإسترليني صباح اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 1985، بعد أن خسر 0.3% في التعاملات المبكرة في آسيا ليصل إلى 1.1475 دولار، وهذا هو المستوى الأدنى منذ أكثر من 37 سنة.

ويعتبر هبوط الجنيه الإسترليني أحد الآثار الناتجة عن ارتفاع الدولار، والذي دفع كلاً من اليورو والين الياباني إلى أدنى مستوياتهما في عدة عقود خلال الأيام الأخيرة، بحسب «وول ستريت جورنال».

من ناحية أخرى، هوت الأسهم الأوروبية، على خلفية تمديد روسيا وقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، مما أثار مخاوف بشأن أسعار الطاقة والنمو ودفع الحكومات للإعلان عن إجراءات طارئة.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6%، بينما هبط مؤشر داكس الألماني 2.8%.

