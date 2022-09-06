القطاع الخاص السعودي غير النفطي حقق أسرع معدل نمو منذ أكتوبر

مال وأعمال

أظهر مسح، أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية توسع في أغسطس بأسرع معدل له منذ أكتوبر من العام الماضي بعد أن أدى تحسن ظروف الطلب إلى تعزيز النشاط التجاري.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميا للاقتصاد بأكمله إلى 57.7 في أغسطس من 56.3 في يوليو، متجاوزا متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 56.8.

ونقلت «رويترز»، عن الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، ديفيد أوين، قوله إن « مؤشر مديري المشتريات في السعودية أشار

وأضاف أن «إجمالي الطلبات الجديدة ارتفع بأسرع وتيرة منذ أكتوبر من العام الماضي مدفوعا بتحسين طلب العملاء وزيادة الصادرات وانتعاش واسع النطاق في الظروف الاقتصادية منذ الجائحة».

وأدت الزيادة القوية في طلبات التصدير الجديدة إلى زيادة الطلبيات الجديدة، على الرغم من ارتفاعها بوتيرة أضعف قليلا من يوليو، عندما سجلت أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر.

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 61.5 في أغسطس من 59.9 في يوليو بما يتماشى تقريبا مع متوسط السلسلة البالغ 61.4. وتباطأ الارتفاع في تكاليف المدخلات للشهر الثاني على التوالي بما يتماشى تقريبا مع متوسط السلسلة.

وارتفع مؤشر التوظيف الفرعي للشهر الخامس على التوالي، وإن كان بشكل هامشي وبوتيرة أبطأ إلى حد ما مما كان عليه في يوليو.

