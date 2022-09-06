عيضة المنهالي يتغنى بـ «خفة الدم»

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طرحت شركة الخوار للإنتاج الفني أحدث عمل للفنان عيضة المنهالي، بعنوان «خفة الدم»، يحمل الطابع الإماراتي الأصيل، كلمات الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، ألحان عبدالله المعمري وتوزيع موسيقي لأحمد أسدي.

الأغنية يترجم فيها المنهالي نداء العاشق المغرم، وتحمل كلماتها رومانسية عذبة للحبيب. وتلاقي أغنية «خفة الدم» رواجاً بين الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، وتشكل تعاوناً جديداً يضاف إلى التعاون السابق الناجح بين الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم والفنان عيضة المنهالي، وشركة الخوار للإنتاج الفني، في أغنيات مثل «الغلا انته» و«أحلام طيفه» و«شبيه القمر» و«تذكار أنا» و«عطني النسيان».

