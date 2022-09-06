خالد المظفر: «موعد مع سعادته» في قطر بالتعاون مع «تذكار»

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اعلن الفنان خالد المظفر عن جولته الثانية في الخليج العربي بأحدث عروضه المسرحية بعنوان «موعد مع سعادته» يوم 20 سبتمبر الجاري على مسرح الدراما في كتارا بدولة قطر الشقيقة، وذلك بعد نجاح المسرحية بالكويت بتقديم الفرقة لـ 90 عرضاً يومياً.

وقد انطلق العرض في مايو الماضي تحت عنوان «موعد مع معاليه» وهو بطولة: خالد المظفر، خالد العجيرب، فوز الشطي، محمد الدوسري، ابراهيم الشيخلي، احمد المظفر، زينب احمد بهمن، هيا الحوطي، مهدي دشتي، سلمان كايد، حسين العوض، تأليف واخراج عبد العزيز صفر.

وصرح المظفر ان قصة المسرحية تدور حول مفهوم الحرية وسط ضغوطات المعيشة من خلال زوجين، تحلم الزوجة بامتلاك الكثير من المال وبحياة الرفاهية، وعلى العكس منها زوجها «اسعد» مدرس الموسيقى، الذي تتسم حياته بالبساطة، فكل احلامه هي تناول فنجان قهوة بحديقة بها نافورة يلتقي بها مع سيادته، وبالفعل يتحقق حلمه في الحفل السنوي للمنطقة، كل ذلك في اطار كوميدي يحمل رسالة اجتماعية تجسد احلام الكثيرين.

واضاف خالد المظفر ان مسرحية «موعد مع سعادته» تقدم في قطر بالتعاون مع شركة تذكار للإنتاج الفني لمدة خمسة ايام من 20 الى 24 سبتمبر بمعدل عرضين كل يوم.

الجدير بالذكر ان الفنان خالد المظفر يستعد قريبا لتصوير احدث اعماله التلفزيونية بعنوان «الدولة العميقة»، وهو مسلسل اثارة من اخراج سعيد الماروق، وذلك بعد تألقه في عدة مسلسلات هذا العام منها: «حب في الراديو» و«زواج الا ربع» و «ستوديو 22».

