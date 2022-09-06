أفلام الجوائز الكبرى «الذهبية» في الدورة الـ 44 لـ «القاهرة السينمائي»

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أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن الدفعة الأولى من أفلامه المقرر عرضها ضمن فعاليات دورته الـ44 للعام الحالي، التي ستقام في الفترة من 13إلى 22 نوفمبر المقبل.. وهي 10 أفلام جميعها عرض عالمي أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .. وهي موزعة على أقسامه وبرامجه المختلفة المسابقة الدولية- القسم الرسمي خارج المسابقة - العروض الخاصة - عروض منتصف الليل- البانوراما الدولية.

منظور الفراشة

ففي المسابقة الدولية يُعرض وينافس على جوائزها فيلم «منظور الفراشة» وهو إنتاج مشترك بين كرواتيا والتشيك والسويد وأوكرانيا .. وتدور أحداثه حول الجندية «لي لي» التي تقترب من الـ30 عاما والتي تكتشف بعد عودتها لمنزلها أنها حامل بعد اغتصابها من الحارس عندما تم احتجازها لمدة شهرين في خط المواجهة والفيلم للمخرج ماكسيم ناكونتشيني.

وفي القسم الرسمي خارج المسابقة، الذي يختص- غالباً- بالأفلام الكبيرة الحاصلة على جوائز من مهرجانات سينمائية دولية فيعرض «5» أفلام هي : «الكاراس»من إخراج كارلا سايمون وهو إنتاج إسباني إيطالي مشترك وهو حائز على الجائزة الكبرى «الدب الذهبي» لمهرجان برلين وتدور أحداثه حول قصة عائلة تعيش في قرية صغيرة في إقليم كاتالونيا الإسباني وتعمل في زراعة الخوخ إلا أن مصدر رزقهم الوحيد يصبح مهدداً بشكل مفاجئ بعد أن يتوفى صاحب الأرض التي يعملون بها ويقرر وريثه أن يبيع هذه الأرض.

أما الفيلم الثاني فهو «تورى ولوكيتا» من إنتاج «فرنسا / بلجيكا» من إخراج «الأخوين» جون بيير داردان ولوك داردان.. والفيلم حاز جائزة مهرجان كان السينمائي في دورته الـ75 وسبق للأخوين «داردان» أن فازا بالسعفة الذهبية من «كان» مرتين عن أفلام سابقة.. وتدور أحداث الفيلم حول شاب وفتاة في عمر المراهقة يقرران السفر بمفردهما إلى أفريقيا، وهناك تتحول رحلتهما إلى ما يشبه الكابوس بعد أن يتعرضا لأحداث غير متوقعة .. وثالث أفلام هذا القسم هو فيلم «المبدأ» وهو إنتاج بوليفيا وأروجواى وفرنسا.. وحصد الفيلم الذي أخرجه أليخاندرو لوايزا على الجائزة الأولى لمهرجان صندانس السينمائي بأميركا وتدور أحداثه حول زوجين مسنين يعيشان حياة روتينية منذ سنوات عديدة ويتعرضان لمشكلة طبيعية غير مألوفة تغير نمط حياتهما كله.

والفيلم الرابع «لمحة» للمخرج كريستيان مونجيو إنتاج رومانيا فرنسا بلجيكا السويد.. وهو أحدث أفلام المخرج الروماني الكبير الحاصل على ذهبية كان وسبق له المشاركة بأفلام في «القاهرة السينمائي» في دورات سابقة.. وتدور أحداث فيلمه الأحدث في قرية تضم أعراقاً مختلفة في ترانسيلفانيا برومانيا.. وتسير الأحداث في القرية بشكل مغاير ومثير عندما يصل إليها من ألمانيا رجل وعشيقته السابقة التي تعمل في القرية ومن أهلها.. أما الفيلم الأخير في «القسم الرسمي خارج المسابقة» فهو «حبل من جواهر» إنتاج مشترك «أرجنتينى / مكسيكي» وهو من إخراج ناتاليا لوبيز والفيلم حاز لجنة التحكيم الخاصة «الدب الفضي» من مهرجان برلين .. وتدور أحداثه حول إزابيل التي انتهت للتو من نصف إجراءات طلاقها إلا أن الأحداث سرعان ما تتعقد عندما تختفي «مارتا» صديقتها وتكون معرضة لسيل من التحقيقات مع رجال الشرطة.

البانوراما الدولية

في قسم «البانوراما الدولية» يعرض فيلمان الأول: «حنين» إنتاج إيطالي فرنسي مشترك للمخرج الايطالي ماريو مارتونى.. وتدور أحداثه حول «فيليبس» الذي يعود بعد 40 عاماً إلى مسقط رأسه في مدينة نابولى .. ويجد بداخله الحنين لإعادة اكتشاف كل أماكن ورموز المدينة التي شهدت طفولته وصباه.. أما الفيلم الثاني فهو «شاطئ بعيد» للمخرج الياباني ماساكى كودو وهو إنتاج ياباني أيضاً وسبق عرضه في مهرجان كارلو في فاري في دورته الأخيرة.. وتدور أحداثه حول أم قاصر تضطر لترك مدرستها الثانوية لتعيش مع طفلها الصغير في مدينة أوكيناوا اليابانية لكنها تواجه ظروفاً قاسية.

