«القاهرة السينمائي» يُكرم المخرج المجري «بيلاتار»

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قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي السينمائي تكريم المخرج المجري الكبير بيلاتار» وذلك في إطار فعاليات دورته الـ44 لهذا العام، التي من المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.. ويعد «تار» أحد الأسماء ومن فناني السينما الكبار ليس في السينما المجرية وأوربا بل في العالم.. وهو من المخرجين الذين استطاعوا بأفلامهم وأعمالهم تحقيق نجاحات واسعة على مدى مشواره الفني الطويل والحافل كمخرج ومؤلف ومنتج.

وأكد الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان أن تكريم «تار» في دورة هذا العام يعد من الفعاليات المهمة للمهرجان فهو من الأسماء البارزة والمهمة في السينما العالمية وتميزت أعماله بالجرأة والمصداقية، والتي تناول خلالها العديد من القصص والقضايا الإنسانية بأسلوب مبهر تميز بنظرة ورؤية فلسفية خاصة.. مما جعله صاحب مدرسة سينمائية سار العديد من المخرجين الشباب على خطاه.. لذلك شرف كبير أن يكرم مهرجان القاهرة هذا الفنان صاحب الموهبة السينمائية المتفردة. فيما أكد المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان أن وجود بيلاتار في «القاهرة السينمائي» يعد إضافة كبيرة للمهرجان، ويعد فرصة لصناع السينما والمهتمين بها للتعرف على عالمه السينمائي، حيث سيقيم المهرجان ضمن فعاليات هذه الدورة الـ «44» ورشة عمل ممتدة على مدى أيام المهرجان ومع عدد من صناع السينما الشباب بالإضافة لماستر كلاس مفتوح للجمهور.

