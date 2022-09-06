«القفص» أول إنتاج لنتفليكس في الكويت بالتعاون مع عبدالله بوشهري

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أعلنت منصة نتفليكس عن عملها الدرامي الكوميدي الجديد مع بدء عرضها المسلسل الكويتي «القفص» في 23 سبتمبر المقبل. ويضمّ المسلسل المشوّق نخبة من أبرز نجوم الخليج، من ضمنهم خالد أمين وحسين المهدي وروان مهدي ولمياء طارق وحصة النبهان، في عمل يقدّم للجماهير حول العالم مزيدًا من قصص العالم العربي . وهو اول انتاج لمنصة «نتفليكس» في الكويت يتم مع المنتج الكويتي المتميز عبدالله بوشهري.

وجاء في تقرير وزعته «نتفليكس» يشير إلى ان أحداث مسلسل «القفص» تدور حول استشاري في العلاقات الزوجية «يؤدي دوره الممثل خالد أمين» يعمل على مساعدة زوجين «يؤدي دورهما حسين المهدي وروان مهدي» في تفهّم وجهات نظر بعضهما بعضًا لإنقاذ زواجهما، في الوقت الذي يمر فيه الاستشاري نفسه بالعديد من التحديات في حياته الشخصية.

وتكشف لنا أحداث الدراما الكوميدية عن علاقة الزوجين والتغيّرات التي مرّت بها خلال السنوات العشر من زواجهما. ويقدّم المسلسل أيضًا، على مدى ثماني حلقات، منظورًا جديدًا لمعالجة التحديات الزوجية التي تتناولها الدراما العربية في إطار مرِح ومقرّب من المشاهدين.

سيُعرض مسلسل «القفص» في 23 سبتمبر حصرياً على نتفليكس، وهو من إنتاج عبدالله بوشهري ومن إخراج جاسم المهنا.

يعدّ مسلسل «القفص» إنجازاً جديداً في مسيرة نتفليكس لأعمالها في المنطقة، إذ تواصل الاستثمار في دعم أصوات المزيد من رواة القصص العرب. وليس مسلسل «القفص» إلا بداية فقط لانطلاقتها في دولة الكويت. وتم انجاز العمل بمواصفات انتاجية وفنية عالية المستوى.

وحري بالذكر ان نتاجات نتفليكس تتحرك في محورين هما: مسلسلات نتفليكس والانتاجات الاصلية ومسلسل «القفص» هو احد نتاجات نتفليكس وهو الاول في الكويت ويأتي بالتعاون مع المنتج عبدالله بوشهري الذي قدم خلال السنوات الخمس الاخيرة مجموعة من اهم وابرز النتاجات ومن بينها «روتين» و«افراج مشروط و«الديرفة» و«محمد على رود» جزءين و«الناموس» وقد حصدت تلك الاعمال الانتشار والفوز بعدد متميز من الجوائز والاستبيانات الفنية والصحافية، كما تم عرض العرض على اهم القنوات والمنصات ومن بينها «نتفليكس» التي طورت التعاون ليقوم عبدالله بوشهري بانتاج اول عمل لها في الكويت وهو بعنوان «القفص» كما يتم التحضير لعدد من المشاريع المشتركة الجديدة.

