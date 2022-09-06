فيلم Bullet Train يحقق أرباحاً خيالية

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حقق فيلم Bullet Train للممثل العالمي براد بيت، إيرادات وصلت إلى 77 مليوناً و347 ألف دولار في دور العرض حول العالم، خلال 10 أيام فقط من طرحه رسميا.

كما انقسمت إيرادات فيلم Bullet Train ما بين 44 مليونا و947 ألف دولار، في دور العرض الأميركية، و32 مليونا و400 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

ويعدُ فيلم Bullet Train مأخوذاً من الرواية اليابانية MARIABEETLE للكاتب كوتارو إيساكا، ويدور حول خمسة قتلة يجدون أنفسهم في قطار سريع للحركة من طوكيو إلى موريوكا، ويتصارعون مع بعضهم البعض.

ويشار إلى أن براد بيت ونجوم الفيلم قاموا بجولات عالمية للترويج له، حيث تنقلوا بين برلين والعاصمة الفرنسية باريس، وانتقلوا من بعدها إلى لندن.

ويلعب براد بيت في الفيلم دور قاتل غير محظوظ، يصمم على أداء وظيفته بعد خروج عدد كبير من منافسيه من المهنة. إلا أن القدر يضعه -خلال مهمته الأخيرة- في مسار تصادمي مع قتلة من بلدانٍ مختلفة؛ ليتصارعوا فيما بينهم على متن أسرع قطار في العالم، في رحلة من دون توقف عبر اليابان الحديثة.

Bullet Train المأخوذ عن الرواية اليابانية MARIABEETLE للكاتب كوتارو إيساكا، انطلق في دور العرض السينمائي في 3 أغسطس في المملكة المتحدة وفي 5 أغسطس في الولايات المتحدة.

