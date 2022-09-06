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Top Movies

نهى أحمد حنيفة
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الثلاثاء 06 سبتمبر 2022

Spider Man: No Way Home فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج جون واتس، والنجوم مثل: توم هولاند وزيندايا وبينديكت كيكمبرباتش. Top Gun: Maverick فيلم أكشن ودراما، للمخرج جوزيف كوسين، والنجوم مثل: توم كروز وجنيفر كونيللي وميلز تيلر. Dc League of Super-Pets فيلم رسوم متحركة وأكشن ومغامرات، للمخرجين جاريد ستيون وسام ليفن، والنجوم: دوين جونسون وكيفن هارت وكيت ماكينون. Bullet Train فيلم أكشن وكوميدي وإثارة، للمخرج دافيد ليتش، والنجوم مثل: براد بيت وباد ناني وآرون جونسن. The Invitation فيلم إثارة ورعب، للمخرج جيسكا ثومبسون، والنجوم مثل: ناتلي إيمانويل وستيفاني كورنيليوسن وتوماس دو هيرتي. Beast فيلم مغامرات ودراما وإثارة، للمخرج بالتاسار كورماكور، والنجوم مثل: إدريس إلبا وشارلتو كوبلي وإيانا هالي. Minions: The Rise of Gru فيلم مغامرات وكوميدي ورسوم متحركة، للمخرج كايل بالدا، والنجوم مثل: ستيف كارل وجان كلود فان دام وميشيل يوه. Thor: Love and Thunder فيلم أكشن ومغامرات وكوميدي، للمخرج تايكا وايتيتي، والنجوم مثل: كريس هيمسوورت وناتالي بورتمان وكريستيان بيل. Dragon Ball Super: Super Hero فيلم مغامرات وأكشن ورسوم متحركة، للمخرج تيتسورو كوداما والنجوم مثل: ماسوكو نوزاوا وهيروشي كاميا ومامورو مياتو. Jaws فيلم مغامرات وإثارة، للمخرج ستيفن سييلبرغ، والنجوم مثل: روي شايدر وروبرت شو وريتشارد درايفوس.


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