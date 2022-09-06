«تورنتو السينمائي» ينتصر للسينما بدورة استثنائية

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عادت المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى لتستعيد كامل بريقها وتألقها هذا العام.. بعد أن عاشت حالة من التراجع والأفول طيلة العامين الماضيين.. إما بالإلغاء أو بالعروض الافتراضية بسبب الجائحة.. عادت هذه المهرجانات لتنتصر للسينما والحياة.. ومؤخرا أعلنت إدارة «مهرجان تورنتو السينمائي الدولي» أن دورته الـ47 والتي ستقام خلال الفترة من 8 إلى 18 سبتمبر ستكون عامرة بالعديد من المفاجآت، بل انها وعدت بدورة استثنائية وقاعات ممتلئة بالجمهور والرواد والنجوم.

يشهد المهرجان في هذه الدورة عروضا لأكثر من 54 فيلما من 27 دولة موزعة على مسابقات وأقسام وبرامج المهرجان المختلفة ومعظمها- كما أكدت أدارته – ستكون عرضاً عالمياً أول وبتوقيع كبار المخرجين والنجوم.. وفى مقدمة هذه الأفلام فيلم التشويق والإثارة «الممرضة الصالحة» للمخرج توبياس ليندهولم.. وتدور أحداثه حول جرائم قتل غامضة لعدد من المرضى داخل أحد المستشفيات والفيلم بطولة جيسكا شاستين وإيدى ريدمان.. وفيلم آخر من أفلام الغموض والإثارة للمخرج مارك ميلود يحمل اسم «قائمة طعام» وتدور أحداثه حول زوجين يسافران في رحلة للنزهة في مكان نائي ويتعرضان لمواقف غامضة لا يعرفان أسبابها.. والفيلم من بطولة آنيا تايلور ورالف فاينيس.

ويظهر النجمان جينيفير لورانس وبريان توري في فيلم المخرجة ليلى نوجيباور «causewlay» والذي تدور أحداثه حول ضابطة في الجيش الأميركي تتعرض أثناء وجودها في إحدى العمليات في أفغانستان لإصابة في المخ وتناضل من أجل أن تتأقلم وتتعايش مع إصابتها وحياتها الجديدة.. ويقدم المخرج إريك أبيل دراما السيرة الذاتية من خلال الفيلم الموسيقي «قصة آل يانكو فيتش» والذي يروي سيرة حياة الموسيقى والكوميديان الأميركي آل يانكو فيتش.. والذي يجسد شخصيته في الفيلم النجم دانيال رادكليف.. في حين تجسد شخصية مادونا إيفان ريتشل وود.

