«الضوضاء البيضاء» يفتتح الدورة الـ 79 لـ«فينيسيا السينمائي» الدولي

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بات من المؤكد أن تكون الدورة الـ79 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والتي تنطلق فعالياتها الأربعاء 31 أغسطس إلى 10 سبتمبر المقبل.. دورة مختلفة وأكثر تنوعا وتميزا على مستوى مسابقاته وأقسامه وبرامجه المختلفة، وذلك بحسب تصريحات إعلامية رسمية لألبرتو باربيرا مدير المهرجان.. حيث يحتفل فينيسيا في دورة هذا العام بمرور 90 عاما على إطلاق دورته الأولى عام 1932.. والمعروف أنه المهرجان الأقدم والأكثر عراقة للسينما في العالم إلى جانب أنه واحد من المهرجانات الخمسة الكبرى التي يسعى صناع السينما في العالم على الحضور والتواجد بأفلامهم في مسابقاته والفوز بجوائزه الثمينة وعلى رأسها الجائزة الكبرى «الأسد الكبرى» الشهيرة إلى جانب المشاركة في فعالياته والتي تكون- دائما- ذات زخم سينمائي كبير وعامرة بكبار وصناع نجوم السينما العالميين.

وتظهر بشائر احتفال المهرجان بعامة الـ90 من خلال «البوستر» الخاص بهذه الدورة، والذي صممه الفنان الإيطالي لورنزو ماتوتي من خلال تصميم كلاسيكي يغلب عليه اللونان الذهبي والبني وتظهر فيه امرأة محلقة في الهواء بأجنحة حاملة القرم 90 وخلف ظهرها اسم المهرجان ورقم الدورة.. ويعتبر اللون الذهبي والتصميم الكلاسيكي محاكاة للبوسترات التي جاءت عليها دورات المهرجان الأولى في القرن العشرين، بينما ترمز المرأة المحلقة إلى القوة والرقى والإبداع وتطير عبر التاريخ بحيوية كرمز للأمل ونبذ للعنف.

هذا وأعلنت إدارة المهرجان عن أن فيلم «الضوضاء البيضاء» للمخرج الكبير نوح بومباخ سيكون هو فيلم افتتاح هذه الدورة وذلك بعد ثلاث سنوات من النجاح الذي حققه فيلمه الأخير «قصة زواج» والذي شهد مهرجان فينيسيا عرضه العالمي الأول عام 2019 ويكرر المخرج الكبير في فيلمه الجديد التعاون مع نفس أبطال «قصة زواج» أدم درايفر وجريتا جروينبج.. والفيلم الجديد مقتبس عن رواية للكاتب الأميركي دون ديليلو.. وصنع منه المخرج الكبير عملا فنيا طموحا ودراما ساخرة تعكس روح ومخاوف الثمانينيات التي تدور فيها أحداث الرواية مع لمحة واضحة وإسقاط واضح من الواقع المعاصر.. هذا حسب رأي مدير المهرجان «باربيرا» الذي أكد أنه انتظر اكتمال الفيلم الذي كانت هناك شكوك حول اكتماله قبل موعد بدء هذه الدورة.. لكن مع انتهاء بومباخ من تصويره كان الإعلان عن أنه سيكون فيلم الافتتاح لهذه الدورة وهو بالفعل عمل سينمائي كبير يستحق الانتظار.

ورغم أن السينما المصرية كانت في مقدمة الدول العربية والأفريقية ودول الشرق الأوسط التي تواجدت بأفلامها في مهرجان فينيسيا في فترة مبكرة جدا.. وذلك عندما شارك المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين بفيلمه «ابن النيل» عام 1951.. وبعدها تعددت بكثرة المشاركات المصرية في هذا المهرجان العريق.. إلا أن السينما المصرية تغيب عن هذه الدورة بأفلامها الروائية الطويلة واكتفت بالمشاركة في مسابقة «آفاق للأفلام القصيرة» من خلال فيلم «صاحبتي» للمخرجة المصرية الشابة كوثر يونس لتنافس مع 12 فيلما على جوائز هذه المسابقة.. و«يونس» المخرجة الشابة تخرجت من المعهد العالي للسينما بالقاهرة ونالت شهرة واسعة عندما فاز فيلمها السابق «هدية من الماضي» بعدد من الجوائز من المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى التي شارك بها ونافس على جوائزها.

