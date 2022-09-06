العراق.. الحوار الوطني يدعو لإصلاح «بنية الدولة»

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: اتفق اجتماع الرئاسات والقوى السياسية العراقية، امس على 6 توصيات، من بينها تشكيل فريق فني لتنضيج الرؤى والأفكار وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة. فيما دخلت الولايات المتحدة على خط الازمة عبر جولة محادثات مع الرؤساء الثلاثة.

واستمرارا لمبادرة الحوار الوطني اجتمعت الرئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي امس لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وغياب ممثلين عن التيار الصدري.

وأكد المجتمعون أن «تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف وتبني الحوار الوطني، للتوصل إلى حلول» مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني. وقرروا «تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية، لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر، بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية» وشدد بيان المجتمعين على ضرورة «تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية». كما جدد الاجتماع «دعوة التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها».

وأشاروا إلى «ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضررا بالعلاقات الأخوية التاريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية» وشدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم الشعب، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل.

في غضون ذلك أجرت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بابرا ليف مباحثات مع عدد من القادة العراقيين خلال زيارتها للبلاد، تناولت الأزمة السياسية الراهنة والجهود الرامية لحلها. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن الكاظمي بحث مع ليف جهود احتواء الأزمة السياسية الراهنة عبر إطلاق عدة مبادرات لحوار وطني شامل بين جميع القوى السياسية. وذكر المكتب في بيان أن ليف أكدت خلال اللقاء على دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن لجميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية لتجاوز الأزمة وترسيخ أمن العراق واستقراره.

والتقت ليف أيضا مع الرئيس العراقي برهم صالح، حيث جرى التأكيد على ضرورة نزع فتيل الأزمات التي تكتنف المنطقة ودعم مسارات الحوار والتلاقي لتخفيف توتراتها ومنع اندلاع الصراعات.وأوضحت الرئاسة العراقية في بيان أن الجانبين ناقشا كذلك تعزيز قدرات قوات الأمن العراقية وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي. وشملت لقاءات ليف الاجتماع مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي قال إن لقاءهما تطرق إلى أهمية إيجاد الحلول ضمن مبادرات تنسجم مع المرحلة ومتطلباتها وتسهم في تجاوز الأزمة.

