أمطار الخريف تغرق موريتانيا وتفجر جدلاً سياسياً

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نواكشوط - الوكالات: تسببت أمطار خريفية هطلت على موريتانيا في خسائر بشرية ومادية، فيما شردت آلاف العائلات بالعديد من المدن خصوصا في العاصمة نواكشوط، ومدينة كيهيدي (جنوب) ووفق معطيات حكومية، تسببت السيول والأمطار منذ بداية أغسطس في وفاة 22 شخصا في سبع ولايات، كما تسببت في سقوط مئات المنازل وتشريد آلاف العائلات واثارت جدلا سياسيا مع اتهام المعارضة للحكومة بـ»التطبيع مع التقصير».

وقالت الحكومة انها استنفرت جهودها من أجل مساعدة المدن التي تجتاحها السيول، واعتمدت خطة لشفط المياه بشكل خاص عن نواكشوط. وقال وزير المياه والصرف الصحي سيدى محمد ولد الطالب أعمر إن «الخطة الجديدة تعمل على تقوية وتعزيز مختلف آليات التدخل لشفط المياه عن نواكشوط». وأشرفت السلطات على توزيع مواد غذائية وأفرشة على آلاف العائلات المتضررة جراء السيول والأمطار في عدد من المدن، بينها كيهيدي، وانبيكة، فضلا عن نواكشوط.

في المقابل انتقدت المعارضة ما وصفته بالأداء الضعيف للحكومة بخصوص تعاملها مع أزمة السيول والأمطار. وقال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (إسلامي) محمد محمود ولد سيدي إنه «بات واضحا أن أجهزة الدولة لم تكن جاهزة، رغم أن المختصين في الأرصاد تحدثوا ونبهوا وحذروا وطالبوا بالتهيئة لهذه الأمطار».وأضاف «آلاف الأسر مشردة، وآلاف الأفراد يبيتون في الشوارع يعانون البعوض والجوع والأمراض، والحكومة غائبة، للأسف هناك حالة تطبيع مع التقصير».

وغمرت مياه الأمطار أحياء بكاملها في نواكشوط وتسببت في إغلاق طرق رئيسية ما أثر بشكل كبير على حركة المرور في المدينة، التي يسكنها ثلث سكان البلاد، البالغ عددهم نحو أربعة ملايين نسمة. وانتشرت برك مياه الأمطار أمام منازل ومحال تجارية ومبان حكومية في العديد من أحياء العاصمة. وفي كيهيدي غمرت مياه الأمطار أحياء وساحات وشوارع رئيسية، وتدخل الجيش لإجلاء مئات العائلات إلى مدارس المدينة بعد أن باغتتهم السيول. وفي مدينة النبيكة (وسط) تسببت الأمطار في تشريد مئات العائلات وقطع طرق رئيسية. فيما تحدثت السلطات عن تأثر مئات القرى بالسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة، التي تهاطلت على البلاد خلال أغسطس.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، وجه عدد من سكان المدن والأحياء المنكوبة، مناشدات من أجل اتخاذ إجراءات لشفط مياه الأمطار التي تحاصر منازلهم، وتقديم مساعدات لهم.

