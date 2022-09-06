للمرة الأولى منذ 2010 سفينة حربية تركية ترسو في إسرائيل

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: رست سفينة حربية تركية في ميناء حيفا للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات على اثر توتر في العلاقات بين تركيا وإسرائيل على خلفية مقتل 10 نشطاء أتراك بعد اقتحام فرقة كوموندس إسرائيلية لسفينة مرمرة التي كانت ضمن قافلة لفك الحصار عن قطاع غزة.

وهذه أول سفينة حربية تدخل ميناء إسرائيليا منذ إعلان إعادة تطبيع العلاقات بالكامل بين الطرفين، فيما جاء رسو السفينة التركية ضمن مناورات مقررة سيجريها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البحر المتوسط. وتمتلك تركيا ثاني أكبر جيش في الحلف.

وقال مسؤول تركي إن الفرقاطة «كمال ريس» رست في حيفا السبت، في إطار مناورات لحلف شمال الأطلسي في البحر المتوسط. وذكر مسؤول إسرائيلي أن أنقرة قدمت طلبا مبدئيا للسماح للطاقم بالنزول للشاطئ لقضاء عطلة.

وأشار مسؤول بميناء حيفا إلى أن هذه الزيارة هي الأولى لقطعة تابعة للبحرية التركية منذ 2010 على الأقل، عندما انهارت العلاقات بين الجانبين إثر اقتحام إسرائيل لسفينة مرمرة التركية التي كانت ضمن قافلة مساعدات مؤيدة للفلسطينيين حاولت كسر الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة. ولقي عشرة أتراك حتفهم على أيدي مشاة البحرية الإسرائيلية في تلك الحادثة.

وتسعى تركيا جاهدة لترميم الشروخ في علاقاتها الخارجية مدفوعة بمخاوف من عزلة إقليمية وتشكل جبهة متوسطية من خصومها في خضم النزاع القائم على مكامن ضخمة للنفط والغاز في شرق المتوسط. وإسرائيل واحدة من أضلاع الجبهة التي بدأت تتشكل إضافة إلى كل من مصر واليونان. وتستعجل تركيا مدفوعة بأزمة اقتصادية طاحنة، فتح المزيد من المنافذ للتنفيس عن أزمتها وقد باشرت بمصالحة مع الإمارات ثم السعودية بينما تجري اتصالات دبلوماسية مع مصر وأخيرا أعلنت بعد أشهر من المحادثات وتبادل الزيارات الرسمية وعلى أعلى مستوى، إعادة تطبيع العلاقات بالكامل مع إسرائيل ضمن تقاطع مصالح الطرفين الجيوسياسية.

