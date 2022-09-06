ليبرمان: نتانياهو حثالة الجنس البشري

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القدس المحتلة - الوكالات: شن وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان هجوما لاذعا على رئيس الوزراء الأسبق، بنيامين نتانياهو، واصفا إياه بأنه «حثالة البشر». جاء ذلك خلال توجهه إلى الاجتماع الأسبوعي للمجلس الوزاري، حيث طُلب منه التعليق على مزاعم ناشط سابق في حزبه، ادعى، الأسبوع الماضي، أن ليبرمان عرض عليه مبلغ 100 ألف دولار لقتل قائد في الشرطة. واعتبر ليبرمان تلك المزاعم «جزءا من حملة تشهير ينظمها نتانياهو» في الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة في الأول من نوفمبر، مؤكدا أن «تلطيخ سمعة المعارضين هو تكتيك نتانياهو المفضل». وقال ليبرمان إن زعيم حزب الليكود «حثالة الجنس البشري وليس لديه خطوط حمراء. من الواضح أنه يدرك أن كل ما يقف بينه وبين وجوده في السلطة هو أفيغدور ليبرمان»، في إشارة إلى أن حزبه، «يسرائيل بيتنو»، انشق عن كتلة الأحزاب اليمينية والمتدينة التي يقودها نتانياهو. لكن ليبرمان تعهد بأن «لا شيء سيساعده. سأستمر في الوقوف ضده وسنتأكد من أن كتلته ستستمر في الحصول على 59 مقعدا في استطلاعات الرأي، لأن هذا هو ما يسبب له الهستيريا». ويحتاج من يريد تشكيل الحكومة في إسرائيل إلى أغلبية (61 مقعدا) في الكنيست المكون من 120 مقعدا لتشكيل ائتلاف حاكم.