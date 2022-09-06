الرئيس الصيني يدعم استضافة السعودية «إكسبو 2030»

عربيات ودوليات

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية، من الرئيس الصيني شي جينبينغ، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة. وأعرب الرئيس الصيني عن دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض. وتسلم الرسالة نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة سفير جمهورية الصين لدى المملكة تشن وي تشينغ.

