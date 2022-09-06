حرب أوكرانيا.. ميدفيديف يحذر من «نهاية البشرية»

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: ذكرت مجلة «نيوزويك» الأميركية أن الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف وجّه تحذيرا نوويا صارخا لأميركا وحلفائها، متهما إياهم بالرغبة في الاستفادة من الصراع العسكري في أوكرانيا من أجل تفكيك روسيا وإقصائها من المجال السياسي.

ونقلت المجلة عن إحدى رسائل ميدفيديف نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي على تليغرام بعد تشييع الزعيم السوفياتي الراحل ميخائيل غورباتشوف «هذه هي الأحلام القذرة للمنحرفين الأنكلوساكسونيين الذين ينامون بفكرة سرية حول تفكك دولتنا، ويفكرون في كيفية تمزيقنا وتقطيعنا إلى أجزاء صغيرة». وأضاف ميدفيديف أن مثل هذه المحاولات خطرة ولا يجوز الاستهانة بها، «هؤلاء الحالمون يتجاهلون بديهية بسيطة: التفكك القوي لقوة نووية هو دائما مثل لعب الشطرنج مع الموت، حيث يُعرف على وجه التحديد متى تنتهي اللعبة، وهو مثل يوم نهاية البشرية». ونسبت المجلة إلى ميدفيديف قوله أيضا «يبدو أن أوكرانيا والغرب مستعدان لترتيب تشرنوبل جديد» مع تزايد المخاوف من أن النشاط الروسي في محطة زاباروجيا للطاقة النووية قد يؤدي إلى تفاعل نووي.

ميدانيا حققت كييف نجاحات استراتيجية في معركتها لتحرير الأراضي التي احتلتها روسيا عند بداية غزوها لأوكرانيا بينما صعدت موسكو من قصفها على عدة مناطق بالبلاد وبدأت في تعزيز قواتها في دونباس.

وفي تقييم يعد الأكثر إيجابية للتحركات العسكرية الأوكرانية منذ شهور، أعلنت أوكرانيا، تحقيق قواتها نجاحات في جنوب وشرق البلاد في مساعٍ لطرد القوات الروسية من المناطق التي تخضع لسيطرة موسكو، وفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، «تحرير بلدتين في جنوب أوكرانيا وواحدة في دونيتسك» وفقا لموقع الرئاسة الأوكرانية.

