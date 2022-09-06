بوتين: روسيا هي «أرض شروق الشمس»

عربيات ودوليات

موسكو – الوكالات: اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا هي «أرض شروق الشمس» وهي التسمية التي تطلق عادة على اليابان، موضحا أن تشوكوتكا الروسية تقع «شرق اليابان وشرق نيوزيلندا».

ووصف بوتين، خلال اجتماع مع المشاركين في المنتدى البيئي للشباب لعموم روسيا «النظام البيئي. الأرض المحمية»، روسيا بأنها «أرض شروق الشمس « مشيرا إلى أن أراضي روسيا الاتحادية شرق اليابان ونيوزيلندا. وأضاف بوتين أن روسيا تبدأ بالإنسان فحيث يوجد إنسان روسي، توجد روسيا.

وقال الرئيس الروسي: «بشكل عام، يطلق على جيراننا اليابانيين، اليابان، (تسمية) أرض شروق الشمس، ولكن في شرق اليابان، في رأيي، توجد كامتشاتكا أو سخالين فقط، وحتى في الشرق نيوزيلندا، وشرق نيوزيلندا توجد تشوكوتكا. لايوجد سوى 60 كيلومترا من المضيق وهذا كل شيء - أبعد من ذلك هو القارة الأمريكية. وبهذا المعنى، فإن أرض شروق الشمس هي روسيا». وقال بوتين، يبدو أن روسيا ستحرم اليابان ليس فقط من الأمل في الكوريل، بل أيضًا من الاسم الثاني للبلاد (أرض شروق الشمس).

