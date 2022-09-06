ليز تراس رئيسة لوزراء بريطانيا

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لندن – الوكالات: فازت وزيرة الخارجية ليز تراس، امس بزعامة حزب المحافظين البريطاني وبالتالي رئاسة الحكومة خلفا لبوريس جونسون الذي تنحى عن منصبه بعد تمرد داخل فريقه الحكومي وجاء الإعلان خلال انعقاد مؤتمر حزب المحافظين، امس في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت التوقعات والاستطلاعات تشير إلى أن تراس ستصبح زعيمة جديدة لحزب المحافظين، بعد تنافس على مدى أسابيع مع وزير المالية السابق ريشي سوناك. واضطر جونسون لإعلان استقالته في يوليو بعد فضائح عدة ومن المقرر أن يسافر إلى اسكتلندا للقاء مع الملكة إليزابيث اليوم لتقديم استقالته رسميا.وبعد تقديم الاستقالة، سيطلب من تراس تشكيل حكومتها الجديدة. وباتت تراس، (47 عاما) رابع رئيس وزراء من المحافظين منذ انتخابات 2015. يأتي ذلك فيما تواجه بريطانيا أزمات عديدة، وربما هي في طريقها الآن إلى ما يُحتمل أن يكون ركودا طويلا ناتجا عن ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 10.1% في يوليو.

وتعهدت تراس بالتحرك سريعا لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا، قائلة إنها ستضع من الأسبوع الأول خطة لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة وتأمين إمدادات الوقود في المستقبل.

وعقب إعلان فوزها مباشرة ألقت تراس خطابا، شكرت فيه جونسون لتصديه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإنجاز عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بركسيت) وطرح لقاح كوفيد و«سحق» الزعيم السابق لحزب العمال المعارض جيريمي كوربين. كما تعهدت بالوفاء بوعودها الانتخابية، قائلة إن لديها «خطة جريئة» لخفض الضرائب ودعم النمو الاقتصادي.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كانت استطلاعات الرأي لأعضاء حزب المحافظين ترجح فوز تراس على منافسها وزير الخزانة السابق ريشي سوناك. ونالت تراس 81326 صوتا مقارنة بحصة سوناك البالغة 60399 صوتا. واتسمت مسيرة رئيسة الوزراء الجديدة بالتقلبات السياسية فقد كانت تنتمي للحزب الليبرالي الديمقراطي ثم انتقلت لحزب المحافظين عامَ 1996 وتولت عبر السنواتِ مناصب وزاريةً في حكومات ديفيد كاميرون وتيريزا ماى وبوريس جونسون لتكون الخارجيةُ البريطانية أحدثَ الحقائبِ الوزارية. وعارضت «بريكست» بشدة لتعود وتؤيد خروجَ بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومواقفُها متشددةٌ في السياسة الخارجية خاصة ضد الصين وروسيا، وهي من مؤيدي برنامج رواندا لترحيلِ المهاجرين غير الشرعيين والمحت الى استعدادها لاستخدام الاسلحة النووية. وتراس التي عارضت أشهرَ نساءِ عالم السياسة المرأةَ الحديدية مارغريت تاتشر وتظاهرت ضد سياساتِها وحكومتِها في الماضي، عادت بعد عقود الى زعامةَ حزبِ تاتشر. ويقول المحلل السياسي أندرو بويفيلد إن بريطانيا تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وإضرابات غير مسبوقة، ويرى أن جونسون سيترك إرثا اقتصاديا ثقيلا لخلفه. ويضيف «هناك تشابه بين الوضع الحالي والظروف التي جاءت بمارغريت تاتشر قبل 4 عقود إلى السلطة الشركات والمصانع والمنازل أمام تحد قاس في الشتاء من جراء أزمة الطاقة، والمحافظون يميلون إلى أن يكون رئيس الحكومة أكبر سنا من بقية السكان».

