شتاء أوروبا الصعب.. غضب ساخن استباقاً لأيام باردة

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: تصاعدت وتيرة الغضب الشعبي داخل بلدان الاتحاد الأوروبي التي تعيش أزمة حادة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا جراء الحرب في اوكرانيا والتي تعتبر الأكثر تأثرا بها لعوامل جيوسياسية واقتصادية ضاغطة. مع مرور أكثر من نصف عام على بدء الحرب في 24 فبراير المنصرم.

ويرى مراقبون أن ارتفاع كلفة الوقوف الأوروبي بجانب كييف بات دافعا لحدوث تحولات في أوساط الرأي العام حيال مواقف الحكومات الأوروبية وانتقاد تقديمها الدعم والتسليح لأوكرانيا وهو ما يتسبب بمضاعفة تداعيات الحرب على الأوروبيين واثقال كاهلهم اقتصاديا. والسبت الماضي اندلعت مظاهرات واحتجاجات شعبية في مدن بألمانيا كمدينة كاسل منددة بتورط برلين في تسليح كييف فيما تظاهر عشرات الآلاف في تظاهرة جابت شوارع العاصمة التشيكية براغ. وانتقد المشاركون في مظاهرة براغ، التي فاق عدد المشاركين فيها 70 ألف، موقف الحكومة في الحرب بأوكرانيا مشيرين إلى أنها اهتمت بالحرب أكثر من معالجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة. وأججت أزمة الطاقة التي دفعت بها الحرب الأوكرانية حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في أوروبا، حيث أدى ارتفاع الأسعار لازدياد التضخم، الذي وصل بالفعل إلى مستويات غير مسبوقة في منطقة اليورو. والعامل الأكثر ضغطا هو أن فصل الشتاء بات على الأبواب الأوروبية، في الوقت الذي أقرت فيه مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في 2 سبتمبر خطة فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي لتقليص عائدات موسكو، وردت الأخيرة بإيقاف تدفقات خط أنابيب الغاز لأوروبا «نورد ستريم 1». ووصلت تداعيات الحرب لحد التسبب بسقوط رؤساء حكومات بدول أوروبية كبيرة على وقع الأزمات الناتجة عنها، كرئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي.

ويقول الباحث والخبير في الشؤون الأوروبية ماهر الحمداني لموقع «سكاي نيوز عربية» ان الشيء الوحيد الذي يتفق حوله المعسكران الروسي والغربي هو أن «هذا الشتاء سيكون قاسيا جدا على الأوروبيين والذين كانوا يعتقدون أن الأمر سيقتصر على مواجهة تحديات اقتصادية ولوجستية فقط، لكن مع اقتراب الشتاء يبدو أن الأزمة ستتحول لسياسية واجتماعية مزمنة وتكاليفها باتت باهظة جدا». ويضيف الحمداني «فمثلا أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أن دوريات عسكرية ستجوب الشوارع من أول أكتوبر المقبل أي بعد نحو 3 أسابيع فقط تحسبا لاندلاع أعمال عنف واحتجاج، وهو أمر كان مجرد توقعه قبل هذه الحرب ضربا من الخيال».

من جهته قال الدبلوماسي السابق والخبير بالشؤون الغربية مسعود معلوف «في بلدان ديمقراطية كالغربية فإن المظاهرات هي حق مكفول وظاهرة صحية دارجة هناك، والشعوب فيها عندما تتأثر بتردي أوضاعها الاقتصادية والمعيشية، فإنها تمارس حقها في التظاهر وإبداء الرأي والنقد». واستدرك: «علينا ألا ننسى أن 70 ألفا رغم أنه ليس رقما قليلا، لكنه لا يمثل بطبيعة الحال أكثرية سكان براغ ولا يعبر عن غالبيتهم بالضرورة، وبالتالي فالمسألة نسبية، ولا يمكننا اعتبار مثل هذه الاحتجاجات مؤشرا على تحول كبير في المزاج الشعبي الأوروبي الداعم لأوكرانيا»

