بنك «بوبيان» نظم تحدي «Boubyan Triathlon» الرياضي

مال وأعمال

نظم بنك بوبيان فعاليته الرياضية Boubyan Triathlon لعملائه وغيرهم من الشباب بالتعاون مع النادي الرياضي المعروف Circuit + تماشياً مع استراتيجية مسؤوليته الاجتماعية تجاه فئة الشباب وتشجيعهم على ممارسة أنواع الرياضة كافة.

وقال المسؤول الأول في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان فيصل الخضر ان تحدي Boubyan Triathlon انطلق في مجمع 360 بتواجد فريق رياضي متخصص من Circuit+ للاشراف على المنافسات بين الفرق المشاركة من فئة الشباب فوق 16 عاماً. وأضاف الخضر ان فعاليات التحدي شهدت حضورا جماهيريا وتنافساً شديداً بين الفرق المشاركة على أوسع نطاق، لاسيما ان التسجيل منذ اليوم الأول شهد اقبالاً كبيراً من خلال موقع البنك الإلكتروني من الراغبين في المشاركة من عملاء البنك وغيرهم .

وأوضح ان التحدي كان عبارة عن منافسات متعددة المراحل تتضمن ثلاث مسابقات متواصلة ومتتابعة تشمل (ركوب الدراجة 4 كم – التزلج 2 كم – التجديف 2 كم) مؤكدا ان وصول عدد الفرق المشاركة الى أكثر من 100 فريق مكون من لاعبين اثنين يدل على ريادة بنك بوبيان وحرصه على دعم القطاع الرياضي ومشاركة شريحة الشباب في الفعاليات الرياضية التي تشهدها الساحة أخيراً. وبالنسبة للجوائز قال الخضر انه تم تخصيص جوائز مالية تتجاوز قيمتها 1000 دينار للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

واختتم تصريحه بالتأكيد «اننا جميعا في بنك بوبيان نضع المسؤولية الاجتماعية نصب اعيننا في تعاملات البنك مع مختلف شرائح المجتمع، وجميعنا مشاركون رئيسيون في بناء المجتمع، لذا فان موظفينا شركاء في خدمة المجتمع، ونتحمل لذلك جميعا المسؤولية الاجتماعية.

