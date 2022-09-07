«الوطني» يوفر لعملائه مزايا مجانية من هارودز لندن

مال وأعمال

يواصل بنك الكويت الوطني مكافأة عملائه من حاملي بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية بتجربة مصرفية استثنائية، وذلك بتقديم عرض حصري من هارودز لندن يسمح بالتسوق باستخدام البطاقة والاستمتاع بتجربة مجانية من اختيار العميل. وبهذه المناسبة، قال مدير منتجات البطاقات في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، أنور البلام: «نركز في الوطني على التفاصيل التي توفر لعملائنا ليس مجرد خدمات متميزة وحلول مصرفية استثنائية وإنما تمنحهم تجربة مصرفية فريدة تناسب أنماط حياتهم وتركز على مواكبة تفضيلاتهم بما يجعل حضورنا فاعلاً ومؤثراً بكل أنشطتهم اليومية خاصة أثناء السفر». وأضاف: «نلتزم بأن تبقى بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية الأفضل للاستخدام أثناء السفر والتسوق بفضل ما تقدمه البطاقة من مزايا وعروض تم تصميمها لتناسب احتياجات العملاء وتلبي طموحاتهم وتطلعاتهم».

