«الغرفة» بحثت التعاون مع فيتنام

مال وأعمال

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، وفـداً اقتصادياً فيتنامياً، برئاسة نغو توان ثانغ – سفير جمهورية فيتنام لدى الكويت و نغوين فوك نام – نائب مدير عام بوزارة الصناعة والتجارة بجمهورية فيتنام، وقد ترأس الجانب الكويتي عماد الزيد – المدير العام المساعد بغرفة تجارة وصناعة الكويت، وضم الوفد في عضويته شركات فيتنامية تعمل في مجالات مختلفة منها مواد البناء، الورق والمناديل، المواد الطبية الاستهلاكية، الأسمدة، الأدوات المنزلية والأثاث المعدني، الأرز، المواد الغذائية، المنتجات الزراعية، الأسماك، الإلكترونيات، حيث شارك باللقاء عدد من الشركات الكويتية الأعضاء لدى الغرفة.

وأشاد الزيد بالعلاقات الطيبة التي تربط الكويت وجمهورية فيتنام، مهنئاً السفير الفيتنامي والوفد الضيف بمناسبة اليوم الوطني لفيتنام الذي احتفلت به بالثاني من سبتمبر الحالي، كما أكد على أهمية بذل المزيد من الجهود لتنمية العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى الأثر الإيجابي المباشر لمثل هذه الزيارات التي تعتبر إحدى أدوات التعاون المشترك بين الجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية بين البلدين الصديقين.

هذا وقد أكد السفير الفيتنامي أن السفارة لن تألو جهداً في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، معرباً عن شكره وتقديره للغرفة على تعاونها الإيجابي مع السفارة، والتي أثمرت عن عدة زيارات لوفود رسمية وتجارية فيتنامية إلى الكويت خلال الفترة الماضية.

بدوره أعرب نام عن سعادته بزيارة الغرفة، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانب الفيتنامي للتعاون المشترك مع الكويت في شتى المجالات، وموضحاً أن الهدف الرئيس من هذه الزيارة هو إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال من كلا الطرفين لمناقشة المشاريع الاستثمارية المتاحة، وكذلك إقامة العلاقات الثنائية التي من شأنها زيادة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، وقد أكد أن حكومة بلاده تولي أهمية قصوى لتوطيد التعاون التجاري والاستثماري مع الكويت، معرباً عن استعداد فيتنام بتصدير منتجات ذات جودة عالية في شتى القطاعات خاصةً المواد الغذائية والثروة السمكية، الأثاث، الأقمشة، والمنتجات الزراعية.

واستكمالاً لفعاليات اللقاء، قام الجانب الفيتنامي بتقديم عرض مرئي حول الاقتصاد بجمهورية فيتنام بشكل عام وعن الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات التنموية وعن طبيعة العلاقات الاقتصادية الكويتية الفيتنامية وآفاق التعاون المشتركة المستقبلية.

في نهاية اللقاء أعرب الزيد عن شكره العميق للوفد الفيتنامي على الزيارة ولما قدموه من معلومات حول الاقتصاد الفيتنامي بشكل عام، وللسادة الحضور على مشاركتهم في مثل هذه الفعاليات الاقتصادية.

