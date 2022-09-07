«الأهلي» يطرح باقة جديدة للراتب

مال وأعمال

يسر البنك الأهلي الكويتي الإعلان عن إطلاق عرض جديد لتحويل الراتب يقدم للعملاء العديد من المزايا.

عند تحويل الراتب، سيحصل العملاء على هدية نقدية بقيمة 1000 دك، بالإضافة الى بطاقة ائتمان «فيزا سيجنتشر» مجانا لمدى الحياة من البنك مع مزايا رائعة بالتعاون مع طيران الإمارات، وكذلك فرصة للفوز بسيارة جي إم سي يوكن GMC Yukon في السحب ربع السنوي. ويستطيع العملاء الكويتيون المشاركة في هذا العرض بشرط أن تكون رواتبهم 400 دك أو أكثر.

كما بمقدور العملاء الاستفادة من عرض «اشتر تذكرة واحصل على الثانية مجاناً» المقدم من البنك الأهلي الكويتي بالتعاون مع سينما «فوكس»، فضلاً عن العروض والخصومات الاخرى المنتظمة المتاحة.

وفي معرض حديثها عن إطلاق هذا العرض الترويجي، قالت جهير معرفي – مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد (بالإنابة): «نحن في البنك الأهلي الكويتي، ملتزمون بتزويد العملاء بقيمة إضافية ومميزة من خلال ابتكار المنتجات والخدمات التي تلبي طموحاتهم. وتتماشى حملة تحويل الراتب التي تم إطلاقها مؤخرا مع جهودنا المستمرة لتحقيق تجربة مصرفية بسيطة ومجزية مع تعزيز مجموعة المزايا المقدمة للعملاء عند تحويل رواتبهم».

