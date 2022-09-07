«المحاسبين»: فتح الترشح للجان الدائمة اليوم

مال وأعمال

أعلنت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عن فتح باب التسجيل لعضوية اللجان الدائمة الموضحة باللائحة الداخلية للجمعية من يوم وحتى 15 سبتمبر 2022.

وأوضحت الجمعية أن باب الترشح لأعضاء الجمعية الراغبين مفتوح خلال تلك الفترة، وعلى الراغبين تسجيل أسمائهم على النموذج المعد لدى أمين السر.

وبهذه المناسبة، أشار أمين السر في مجلس الإدارة عبد الله سليمان الكندري إلى أن اللجان الدائمة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية تتضمن : اللجنة القانونية واللجنة الثقافية والاجتماعية ولجنة التدريب والتطوير المهني ولجنة البحوث والدراسات ولجنة المجلة ولجنة مراقبي الحسابات.

وبين الكندري أن اختصاصات كل لجنة تختلف عن الأخرى وفقاً لطبيعتها والأهداف الموضوعة لها، مبيناً أن تلك اللجان تقوم بدراسة الموضوعات التي يتم إحالتها من قبل مجلس إدارة الجمعية ودراستها ورفع تقارير بشأنها لمجلس الإدارة بعد دراسة تلك الموضوعات. واستدرك بالقول انه يشترط لعضوية تلك اللجان : أن يكون عضواً مسدداً للاشتراكات التي تحددها اللائحة المالية وأن لا يكون عضواً في لجنة بأية جمعية أخرى ذات أغراض مماثلة أو مشابهة. وشدد الكندري على أهمية دور اللجان الدائمة ومنتسبيها من ذوي الاختصاص لتحقيق أهداف الجمعية المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام الأساسي لتيسير أعمالها، وذلك تعزيزاً لدورها في مواكبة آخر التطورات العلمية والمهنية.

