لجان تفتيش حكومية لرصد المخالفات الجسيمة

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ «النهار» عن تشكيل لجان تفتيش على عدد من الجهات الحكومية للنظر في المخالفات الواردة على اداء مسؤولي تلك الجهات ورفع تقارير بشأنها للجهات الرقابية المعنية.

ولفتت الى ان بعض تلك اللجان انجزت الكثير من مهامها بالفعل وقامت برفع تقريرها بشأن المخالفات الواردة اليها على اداء تلك القيادات والتي تم اتخاذ اجراءات حاسمة وفورية حيالها، فيما لا تزال اخرى في انتظار نتائج التحقيق.

وبينت المصادر ان عمل تلك الجهات اتسم بالشفافية وتوفير البيانات لحسم العديد من القضايا المثارة في التحقيقات بغرض الوصول الى الحقائق بشكل كامل.

وأشارت ان وضع نتائج التحقيقات امام صانعي القرار، افرز العديد من النتائج التي أسهمت في انتقاء قيادات الصف الأول القادرة على تحقيق الانجازات المطلوبة وفق الموارد المتاحة ودون اي هدر في المال العام.

ولفتت المصادر ان ترقية بعض قيادات الصف الثاني من بين النتائج المهمة التي افرزتها تلك التحقيقات والتي اعطت مجالاً لتلك القيادات لاثبات نفسها في العديد من الجهات.

وتستهدف الحكومة من وراء التغييرات الكبيرة التي شهدتها بعض الجهات العمل على تنفيذ تطلعات واستراتيجية الحكومة التنموية وضبط الأداء العام وتقديم افضل الخدمات للمواطنين وبما يعزز القدرات الاقتصادية للدولة.

ومن بين الأمور المستهدفة من وراء حركة التغييرات المرتقبة التي ستشهدها عدة هيئات وجهات حكومية ما يتعلق بتطوير فلسفة تنفيذ المشاريع التنموية المدرجة في الخطط الحكومية وفق الرؤية التنموية الشاملة.

