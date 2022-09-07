الهارون: «المركزي» بصدد إطلاق بوابة رقمية مطورة

مال وأعمال

انطلاقًا من استراتيجية التحول الرقمي لدى البنك المركزي، والانتقال السريع نحو بيئة أعمال ترتكز على مواكبة التطورات الهائلة في الصناعة المصرفية بما يدعم قدرة وحدات الجهاز المصرفي على القيام بواجباتها في ظل بيئة عالية التنافسية، أعلن بنك الكويت المركزي أنه بصدد إطلاق بوابة رقمية مطورة خاصة بالخدمات الموجهة للقطاع المصرفي.

جاء ذلك في تصريح صحافي لمحافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون أشار فيه إلى أن البوابة الرقمية المطورة ستتيح المجال لتوفير بيئة رقمية تساهم في تسريع المعاملات والإجراءات بين بنك الكويت المركزي والبنوك وزيادة جودتها، كما تساهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وزيادة فعاليتها، ومن المقرر إطلاق خدمات البوابة الرقمية المطورة بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.

وأضاف المحافظ أن المرحلة الأولى من إطلاق البوابة الرقمية المطورة ستكون موجهة لوحدات القطاع المصرفي وستوفر مجموعة مختلفة من الخدمات التي ستساهم بدورها في تقليل المعاملات الورقية وتحديد المدة الزمنية اللازمة لإنجازها وتسهيل استيفاء المتطلبات وتسريع الإجراءات ما سينتج عنه تعزيز القدرة على اتخاذ القرار.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءاً من استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي، كما أن هناك مجموعة من الخدمات الأخرى المزمع تقديمها ضمن هذه الاستراتيجية.

واختتم المحافظ بالتأكيد على مواصلة بنك الكويت المركزي جهوده الحثيثة في مواكبة التطور التقني وتعزيز التحول الرقمي وتطوير الكفاءة التشغيلية على مستوى المؤسسة وكذلك على مستوى الجهات الخاضعة لرقابته.

