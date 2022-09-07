الـ«فين تيك» تعزز قطاع الخدمات بالمنطقة

مال وأعمال

أحدثت التكنولوجيا المالية، المعروفة باسم «فين تيك»، ثورة في طريقة عمل شركات الخدمات المالية، كما انها شهدت نمواً سريعاً خلال جائحة «كوفيد-19» بظل اندفاع المستهلكين نحو الحلول الرقميّة.

ومنذ بداية جائحة «كوفيد-19»، شهدت شركات التكنولوجيا الماليّة نمواً متزايداً، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لمنتدى الاقتصاد العالمي.

وبين عامي 2019، و2020، ارتفعت قيم المعاملات لمنصات التكنولوجيا الماليّة التي تتعامل مع البيع بالتجزئة بنسبة 47%، حيث انها بلغت 357.77 مليار دولار في عام 2019، و526.21 مليار دولار في عام 2020، بحسب تقرير نشره الموقع الرسمي لمنتدى الاقتصاد العالمي (WEF) بعنوان «The Global Covid-19 Fintech Market Impact and Industry Resilience Report».

ونشر التقرير، الذي اجري بالتعاون مع مركز كامبريدج للتمويل البديل (CCAF) في كلية كامبريدج، في عام 2022.

وظلّت المدفوعات الرقمية وشركات الاقراض الرقمي في الصدارة من حيث قيمة المعاملات في عام 2020.

وفي منطقة الشرق الأوسط، تعد دول مجلس التعاون الخليجي رائدة في هذا المجال، اذ تتمتّع «بأعلى نسب استخدام للهواتف المحمولة في المنطقة، والتي تقترب من 100%».

وقال كاراباندا، الذي يلقي محاضرات جامعيّة عن مواضيع تشمل التكنولوجيا المالية، ان الحياة الرقمية التي يعيشها الأشخاص «تتطلّب ايضاً وسائل دفع رقمية، ومؤسسات مالية رقمية، وشهادات رقميّة للأصالة».

ورغم ان البنوك التقليديّة لا تزال لاعباً اساسياً في القطاع، الا ان العوالم الرقمية الجديدة تتطلب خدمات لم تكن موجودة سابقاً، ويواجه اللاعبون التقليديون مشكلة في تلبية الخدمات.وتعتبر تجزئة القواعد التنظيمية بمثابة التحدّي الأكبر الذي يقف عائقاً امام تطوّر القطاع.

