انتعاش في الخليج.. وتباطؤ في العالم!

مال وأعمال

يشهد أكبر اقتصادين في منطقة الخليج العربي تراجعاً في الضغوط التضخمية في الوقت الذي ينتعش فيه النشاط التجاري.

أسعار الانتاج التي حددتها الشركات غير النفطية تراجعت الشهر الماضي في الامارات، بدعم من انخفاض التكاليف، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات التابع لـ«اس اند بي غلوبال». وتباطأ ارتفاع كلفة الانتاج وسعر المنتجات النهائي في المملكة العربية السعودية.

وصل نشاط الاقتصاد السعودي غير النفطي الى اعلى مستوى له في 10 اشهر في اغسطس، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الى 57.7 من 56.3 في يوليو. كان مؤشر مديري المشتريات للامارات عند 56.7، مرتفعاً من 55.4 وأعلى بكثير من 50 التي تفصل النمو عن الانكماش.

وقال ديفيد اوين، الباحث الاقتصادي في «اس اند بي غلوبال ماركتس انتلجينس»: «تعطي البيانات الدول الأخرى بعض الأمل، تلك الدول التي تعاني من استمرار التضخم على الرغم من استمرار المخاوف من ان قيود امدادات الطاقة العالمية ستستمر في دفع الأسعار الى اعلى».

الانتعاش في المنطقة يأتي نقيضاً للتباطؤ في كثير من الاقتصادات العالمية. في الوقت نفسه، انخفضت اسعار المواد الخام الرئيسية من النفط الى النحاس والقمح في الأسابيع الأخيرة، وبدأت سلاسل الامداد في التعافي من الوباء.

وفي الامارات، ارتفعت الضغوط التضخمية بالاقتصاد غير النفطي الى اعلى مستوى لها في 11 عاماً في وقت سابق من هذا العام، وفقاً للتقرير.

تستفيد السعودية المجاورة، التي تسير على الطريق الصحيح لتكون الاقتصاد الأسرع نمواً هذا العام ضمن مجموعة العشرين، من اعتدال اسعار السلع العالمية.

وارتفعت مستويات التوظيف في المملكة للشهر الخامس، وان كان بوتيرة ابطأ مما كانت عليه في يوليو. ظلت الثقة بالأعمال التجارية «متفائلة بشدة»، وفقاً للتقرير.

