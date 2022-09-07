«السيادي السعودي»: إعادة تمويل قرض بـ 11 ملياراً

مال وأعمال

يقترب «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي من اعادة تمويل قرض بـ11 مليار دولار وزيادة حجم الاقتراض على نحو اكبر، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الأشخاص ان الصندوق سيستخدم الجزء الأكبر من القرض المحتمل لاعادة تمويل الديون التي من المقرر ان تستحق في العام المقبل، واضافوا ان الشروط النهائية لم يتم الاتفاق عليها بعد، ورفض ممثل عن الصندوق التعليق. يقوم صندوق الثروة البالغ اصوله 620 مليار دولار بالاقتراض حتى مع ارتفاع اسعار النفط الخام الذي من شأنه ان يمنح المملكة اول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وقالت الحكومة انها ستحتفظ بهذه الزيادة المفاجئة في الحساب الجاري وتعتزم تخصيصها بنهاية العام للصناديق المملوكة للدولة مثل صندوق الاستثمارات العامة او لبناء الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي فقط.