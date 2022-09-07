الهند: إمداداتنا من الخام في المستقبل من الخليج

مال وأعمال

قال وزير النفط الهندي، هارديب سينغ بوري، إن معظم امدادات بلاده من الخام في المستقبل القريب، ستأتي من دول الخليج، من بينها السعودية.

وتقبل شركات التكرير الهندية على شراء النفط الروسي الرخيص نسبيا، الذي تقاطعه الشركات والدول الغربية منذ العقوبات التي فُرضت على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وارتفعت واردات الهند من النفط الروسي إلى أكثر من أربعة أضعاف، أو أكثر من 400 ألف برميل يوميا في أبريل ومايو، لكنها هبطت في يوليو.

وزادت صادرات الخام من السعودية إلى ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم في يوليو بأكثر من 25% بعد أن خفضت المملكة سعر البيع الرسمي في يونيو ويوليو مقارنة مع مايو. وظلت السعودية في المرتبة الثالثة بين أكبر الموردين للهند. وقال بوري لـ«رويترز» في مقابلة على هامش مؤتمر جازتيك في ميلانو بإيطاليا: «فيما يتعلق بالهند فإنني أتوقع في المستقبل المنظور أن الكثير من إمداداتنا من النفط الخام ستأتي من السعودية والعراق وأبوظبي والكويت، وآخرين».

