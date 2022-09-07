«برقان لحفر الآبار» تزيد رأسمالها إلى 26.7 مليون دينار

مال وأعمال

عقدت شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة جمعيتها العمومية العادية وغير العادية أمس، وتمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال، وعلى توزيع أسهم منحة بـ 7 % (7 أسهم لكل 100 سهم)، وعلى زيادة رأسمال الشركة من 24.944 إلى 26.744 مليون دينار. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد المشعل، في كلمة خلال انعقاد أعمال الجمعية، إن صافي إيرادات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، بلغ 54.161.201 دينار. وأشار إلى أن إجمالي مصروفات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، بلغ 51.217.714 ديناراً. وأضاف أن الشركة حققت ربحاً صافياً 2.974 مليون دينار بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحصة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة (45.730 ألفاً). وحول مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية للشركة أفاد المشعل بأن مجلس الإدارة سيسعى عام 2022/2023 إلى تطوير عمل الشركة وزيادة حجم نشاطها لتحقيق عوائد أفضل للمساهمين. ولفت إلى أن خطة الشركة ومنهجها للسنوات المقبلة هو المحافظة على عمليات الشركة وتطوير أصولها الحالية لمواكبة متطلبات القطاع النفطي، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق تقدمة الشركة للمناقصات التالية:

أولاً: شركة نفط الكويت

طرحت شركة نفط الكويت 4 مناقصات للتعاقد مع 63 جهاز حفر وإصلاح آبار من سعة 1500 دولار، 550، 750،1000،1500،3000، 2000 حصان، وقد شاركت الشركة في هذه المناقصات الأربع، لإعادة تشغيل أجهزة الحفر التي انتهت عقودها، ولإضافة أجهز حفر جديدة، لافتاً إلى انه تم إغلاق المناقصات بتاريخ 18/7/2022، مشيراً إلى أن إدارة الشركة تواصلت مع البنوك لتوفير خطابات الضمان المطلوبة وفقاً لكل مناقصة على حدة، بإجمالي 10.5 ملايين دينار.

ثانياً: العمليات المشتركة بالوفرة

تقدمت الشركة بمناقصة جديدة إلى العمليات المشتركة بالخفجي بالسعودية، عبارة عن مشروع متكامل للحفر تسلم وتسليم البئر للعمليات المشتركة بعد الانتهاء من كل أعمال الحفر والخدمات المتصلة فيها بشكل كامل.

ثالثاً: أوكسيدنتال سلطنة عمان

تقدمت الشركة بمناقصة جديدة كشريك تقني وفني في سلطنة عمان، عبارة عن 11 جهاز خدمات حفر بأحجام مختلفة 500 و750 حصاناً.

رابعاً: لجنة المناقصات المركزية

تقدمت بعدة مناقصات تم طرحها عن طريق لجنة المناقصات، منها مشروع إصلاح التربة النفطية.

خامساً: شركة تطوير للبترول في مملكة البحرين. الشركة في طور التأهل بشركة تطوير البحرين للتقدم للمناقصات المقبلة.

